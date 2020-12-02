陸童書出現「美化中國防疫」字眼 業者：已全面回收

中國大陸童書「等爸爸回家」，因內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，遭質疑美化中國防疫，成為中共大外宣的一部分，文化部今發布新聞稿表示，因該出版業者並未向文化部申請許可，就直接在台灣發行，文化部以發函給該公司要求即刻起不得發行，業者則回覆已進行全面回收作業。文化部強調，日後將加強宣導，並研議強化稽核機制。

中國大陸出版社所發行的童書「等爸爸回家」，因內頁提及「中國加油」、「武漢加油」字樣，遭綠營民代指中國大陸推動的「紅讀計畫」已入侵台灣。

文化部今強調，文化部向來尊重出版及發行自由，但依據陸委會主管「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第37條，文化部訂有「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法（大陸許可辦法）」。

文化部進一步表示，依「大陸許可辦法」第8、9條規定，如重製發行為正體中文，業者應於發行前檢具相關文件（含申請表、公司登記或商業登記證明文件、授權書及規費繳費證明）及大陸簡體字樣書，主動向文化部提出申請許可，文化部再據以審查申請資格及是否符合規定。

針對 「等爸爸回家」一書，文化部說，因業者未向文化部申請許可即在台灣發行，文化部已發函給該公司，要求依規定應自即刻起不得發行，業者也表示已通知通路進行全面回收作業。

文化部再次呼籲，業者於兩岸出版交流時宜慎選內容，並依相關規定辦理，文化部日後也將協同出版公協會加強宣導，並研議強化稽核機制。