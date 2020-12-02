快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月、周庭10個月

搶先全球！英國核准輝瑞疫苗 最快下周開始施打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸童書出現「美化中國防疫」字眼 業者：已全面回收

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
中國童書「等爸爸回家」因內容有「中國加油」、「武漢加油」等字樣引發爭議。圖／取自陳怡珍臉書網頁
中國童書「等爸爸回家」因內容有「中國加油」、「武漢加油」等字樣引發爭議。圖／取自陳怡珍臉書網頁

中國大陸童書「等爸爸回家」，因內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，遭質疑美化中國防疫，成為中共大外宣的一部分，文化部今發布新聞稿表示，因該出版業者並未向文化部申請許可，就直接在台灣發行，文化部以發函給該公司要求即刻起不得發行，業者則回覆已進行全面回收作業。文化部強調，日後將加強宣導，並研議強化稽核機制。

中國大陸出版社所發行的童書「等爸爸回家」，因內頁提及「中國加油」、「武漢加油」字樣，遭綠營民代指中國大陸推動的「紅讀計畫」已入侵台灣。

文化部今強調，文化部向來尊重出版及發行自由，但依據陸委會主管「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第37條，文化部訂有「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法（大陸許可辦法）」。

文化部進一步表示，依「大陸許可辦法」第8、9條規定，如重製發行為正體中文，業者應於發行前檢具相關文件（含申請表、公司登記或商業登記證明文件、授權書及規費繳費證明）及大陸簡體字樣書，主動向文化部提出申請許可，文化部再據以審查申請資格及是否符合規定。

針對 「等爸爸回家」一書，文化部說，因業者未向文化部申請許可即在台灣發行，文化部已發函給該公司，要求依規定應自即刻起不得發行，業者也表示已通知通路進行全面回收作業。

文化部再次呼籲，業者於兩岸出版交流時宜慎選內容，並依相關規定辦理，文化部日後也將協同出版公協會加強宣導，並研議強化稽核機制。

文化部 童書

延伸閱讀

2020表演藝術回顧／文策院成立滿周年 孵化IP進行式

暖爸少賺點想多陪孩子 眼尖網友驚：童書講「量子力學」！

文化部續卡黃信介廣場掛牌 北市府先辦黃信介紀念特展

【即時短評】統戰童書？乾脆訂18歲才能讀中國文宣吧！

相關新聞

台南課後照顧涵蓋率僅1成？ 教育局：數據錯誤要求更正

托育催生聯盟今公告各縣市公立國小課後照顧涵蓋率，六都都低，非6縣市更低，6都中台南市占一成最低。台南市教育局長鄭新輝表示...

陸童書出現「美化中國防疫」字眼 業者：已全面回收

中國大陸童書「等爸爸回家」，因內頁出現「中國加油」、「武漢加油」等字樣，遭質疑美化中國防疫，成為中共大外宣的一部分，文化...

高雄市國中英文單字王大PK！冠軍愛看原文小說多益980

高雄市教育局今天在樹德家商舉辦「國中生英文單字王競賽」，全市66校、416名學生精銳盡出歷經初賽，今天有120名選手挺進...

學習歷程檔案問題不斷 立委凍結1500萬元預算

立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議...

109年全國語文競賽落幕 桃園62位語文菁英表現亮眼

109年全國語文競賽在於11月28日至30日舉行，經過3天激烈競賽中，桃園市有62人榮獲全國語文競賽各項目組別特優的佳績...

教學換宿 圖館志工體驗感恩祭

赴異地旅宿單位打工並換宿，是不少青年熱中的活動。教育部國教署為豐富偏遠地區國中小學生學習資源，五年前仿此形式推動「教學換...

校園會客室／國之北疆 幼教師播下美的種子

離島的孩子較缺乏藝文體驗，連江縣立東引國民中小學附設幼兒園主任黃慧雯，今年初與幼兒園教師傅薾萱參與教育部幼兒園美感教育扎...

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

教師團體全教總表示，私校教職員和一般勞工的退撫提繳均免納入所得課稅，只有軍公教的退撫提繳仍然納入所得課稅，這在稅制上顯然...

foodpanda揭密美食外送高中生排行 北部這間名校最愛訂！

外送平台foodpanda日年針對高中生訂單數據列出各大排行榜，包含「最愛訂餐高中」、「最愛手搖飲料店」等排名。話題意外引起網友討論，其中以北一女奪下最愛訂外送高中冠軍，讓不少網友笑虧，「因為總統府前面根本沒有餐廳啊！（北一女位於總統府附近）」。

貧困女國中生省餐費買裱框 首次參賽奪全國美術賽特優

嘉義縣朴子國中三年級女生李玟秀，以「賞鳥趣」美術作品，榮獲全國學生美術比賽平面設計類國中普通班組全國特優，李出身低收入家...

身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金

全國身心障礙運動會昨閉幕，台南市教育局表示，這次成績耀眼，共獲74金60銀2銅，全國排名第3。市長黃偉哲除恭喜獲獎選手，...

許倬雲獲獎：國學必須是活的

「國學必須是活的，國學不能是死的，國學不是復活過去，而是復興與修改過去、迎來明天。」九十歲中研院院士許倬雲獲中國大陸第四...

熱門新聞

軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

國小學生學奈米 李家同：搞不懂教育高官在想什麼

長榮中學勞資糾紛見曙光 將分期清償教師研究費

校園會客室／國之北疆 幼教師播下美的種子

學測滿分生太多惹議 教部：鑑別度以10年平均值為目標

揭密電競選手的致勝秘技！教練：懂得「自主學習」比努力更重要！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。