高雄市國中英文單字王大PK！冠軍愛看原文小說多益980

高雄市教育局今天在樹德家商舉辦「國中生英文單字王競賽」，全市66校、416名學生精銳盡出歷經初賽，今天有120名選手挺進決賽，進行激烈精彩的「聽英拼單字」PK戰。最後由陽明國中三年級學生唐詠勝獲得冠軍，他表示，平常就是多念、多說、多看外國的影片和原文書，現在已通過高級英文檢定，多益980分。

教育局表示，這項競賽採每校推選4名學生代表參賽，經由初賽錄取前120名進入決賽。初賽由樹德家商英語教師進行命題作業，試題範圍涵蓋全民英檢初級單字與大考中心所公布的1-4級。測驗項目區分為「看中拼英」、「文意字彙」、「看中選英」等三大題型，各100題，共計300題。

樹德家商校長陳茂霖說，題庫透過英文線上測驗競賽平台，提供各國中學生進行校內英文單字初賽外，也鼓勵各校於平日能充分運用此平台進行補救教學。目前平台已有超過6萬筆練習紀錄，可見教育局透過辦理此競賽活動，已帶動國中學生學習英文風潮。

今天的決賽仿傚美國Spelling Bee比賽，120名入圍選手每人須在10秒內將單字拼寫在白板上，答錯一題即遭淘汰，題目的難度將隨選手表現而調整。以全民英檢初級與大考中心3-4級字為基準，逐步提升到5-6級範圍。現場直播吸引許多觀眾。

教育局主祕吳文靜說，單字是學習英語的基本功，參賽者從競賽過程不僅可增進英語文基礎能力，提升英文單字字彙量，激發學習英文動機。

樹德家商校長陳茂霖也表示，英語已是學生必備技能，樹德家商深耕英文教育不遺餘力，希望藉由協助教育局舉辦競賽活動，達到拋磚引玉啟動全民學習英文的興趣與動力。

決賽成績如下：第一名陽明國中唐詠勝，第二名楠梓國中陳詩翰，第三名正興國中王伯睿，第四名復華中學洪唯哲，第五名道明中學李采優，第六名小港國中袁明懌，第七名復華中學張嘉睿，第八名陽明國中曾宇寬。