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自學生上傳學習歷程 教部：可由家長認證

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
有關自學生上傳學習歷程的方式，國教署已在今年11月舉辦兩場分區說明會，未來也將持續辦理。本報資料照片
有關自學生上傳學習歷程的方式，國教署已在今年11月舉辦兩場分區說明會，未來也將持續辦理。本報資料照片

在家學習的自學生如何上傳高中學習歷程檔案？教育部表示，包括自學生在內的實驗教育學生，有專屬的檔案上傳平台與資料庫，學習成果的認證則由「實驗教育辦理者」負責，可以是家長，也可以是自學生聘請的師資。除此之外，舉凡上傳件數等項目，都和一般生一樣。

教育部表示，國教署訂有「高級中等教育階段實驗教育學生學習歷程檔案作業要點」，並建置「高級中等教育階段實驗教育學生學習歷程檔案平台」、「高級中等教育階段學生學習歷程資料庫」，供實驗教育辦理者及實驗教育學生上傳學習歷程檔案。

在上傳項目和件數方面，國教署表示，一般生和自學生的上傳規範都相同，每年可勾選上傳至多六件學習成果，及至多十件多元表現作品，以利日後申請大學入學的資料準備。

國教署強調，不論哪種型態的高中生，如未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採現行PDF檔案制度上傳「備審資料」，報考大學權益不受影響。

國教署已在今年11月舉辦兩場分區說明會，邀請實驗教育辦理者、教師、學生、各縣市政府承辦實驗教育業務人員參加。未來國教署仍會持續辦理此類說明會，並製作宣導資料，讓實驗教育辦理者和學生持續掌握相關訊息。

教育部

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