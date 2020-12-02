自學生學習歷程怎認證？教部：可由家長或教師

108課綱上路，高中升大學的備審資料改用學習歷程取代，但高中實驗學校少，自學生多是在家自學，課程怎麼認證？由誰認證？應該上傳多少件？也成為自學生的關注焦點。教育部國教署表示，自學生有專屬的檔案上傳平台與資料庫，上傳件數及作業模式與一般學生相同，差別僅在自學生的課程學習成果認證是由實際授課的「實驗教育辦理者」負責，可以是家長，也可以是其聘請師資，與一般學生是由授課教師認證不同。

國教署表示，為保障高中教育階段學校型態實驗教育、公立學校委託私人辦理實驗教育以及非學校型態實驗教育學生（即自學生）的學習權利，教育部訂有「高級中等教育階段實驗教育學生學習歷程檔案作業要點」，並建置「高級中等教育階段實驗教育學生學習歷程檔案平台」、「高級中等教育階段學生學習歷程資料庫」，供實驗教育辦理者及實驗教育學生上傳學習歷程檔案。

針對自學生學習歷程上傳項目和件數，國教署表示，一般生和自學生上傳規範均相同，每年可勾選上傳至多6件學習成果，及至多10件多元表現作品；此外，不論哪種型態的高中生，如未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採現行PDF檔上傳「備審資料」，報考大學權益不受影響。

不過，新課綱的制度多，自學生也不像一般生能即時在校園接收相關宣導，呼籲政府應向自學生加強宣導。國教署表示，今年11月已舉辦2場分區說明會，邀請實驗教育辦理者、教師、學生、各縣市政府承辦實驗教育業務人員參加。未來仍會持續辦理，並製作宣導資料，讓實驗教育辦理者和學生掌握相關訊息。