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學習歷程檔案問題不斷 立委凍結1500萬元預算

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議凍結1500萬元預算。記者潘乃欣／攝影
立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議凍結1500萬元預算。記者潘乃欣／攝影

立法院教育及文化委員會今天繼續審查教育部預算，多名立委質疑搭配108課綱的高中學習歷程檔案和111學年考招新制成效，決議凍結1500萬元預算，是教育部一般行政和高等教育中被凍結最多的項目。立法院並要求教育部進行專案報告，才能動支。

高中學習歷程檔案問題多，立委黃國書表示，學習歷程本意是促使學生發展性向、確認志趣，不過108課綱邁入第二年，學習歷程建置內容確實存有城鄉差異，且施行以來，家長和學生對新制度不熟悉，導致「軍備競賽」情事。

黃國書表示，教育部應加強說明學習歷程制度，尤其加強在「大學申請入學參採高中學習歷程資料」上，除現有查詢系統之外，應更清楚分析說明，包括採視覺化方式，讓家長和學生了解實際參採項目的分布和趨勢。另應延後上傳期限，放寬檔案容量，讓上傳學生感到友善。

立委賴品妤表示，學習歷程上傳系統資安待加強，日前也發生過不能順利上傳、系統難使用的情況，但目前未見教育部有更進一步規畫。立委林奕華也說，上傳系統問題多，包括系統不相容、課程代碼不一致，引發第一線老師怨聲載道。

立委高虹安也說，學習歷程雖強調是校內活動的成果，但不表示所有學生都不仰賴補習班等外部資源。相關爭議凸顯教育部政策溝通不足，且相關配套不完善，建議教育部檢討各高中設置課諮教師和輔導建置學習歷程檔案的實況。

教育部高教司長朱俊彰表示，為讓學生有好準備的方向，大學招聯會近期就會公告各校學習歷程審查參考原則。教育部也曾委託大學教師辦理多場審議式對話座談，未來將持續辦理，加強政策宣導。

而在學習歷程上傳系統部分，朱俊彰說，暨南大學總系統資安等級已達B級。

教育部 108課綱 立法院

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