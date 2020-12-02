國小學生學奈米 李家同：搞不懂教育高官在想什麼

長期關心國內教育的清華大學榮譽教授李家同最近接連發文批評國內的國小課程內容，許多過於艱深，而他最近發現教育部有一個「奈米K-12」人才培育先導計畫，要從國小起培養奈米人才，認為官員根本不懂奈米，才會想要讓孩子學習奈米技術，不可思議。

他並表示，與其從國小就培養奈米人才，不如發展一個K-12計畫，從國小起到高中，全面提升學生的基本學識能力，很多人即使大學畢業，但基本學識仍然非常差，這樣的能力連找一個穩定的工作都很困難。

他表示，最近發現教育部正在進行奈米K-12人才培育先導計畫，要從國小到高中，培養奈米人才，「看到計畫實在大吃一驚，看了內容又感到非常傷心」

李家同是電機博士，他認為，奈米科技是相當難懂的，要做一顆小的粉粒，要小到奈米等級，1奈米等於10億分之1米，如何能夠得到這麼小的粉粒?如何知道這些粉粒的大小?如何保證小的粉粒中絕對沒有任何雜質？粉粒這麼小就有可能結坨，在工業上，這是不允許的，如何能夠防止如此小的粉粒結坨?這些學問，很多大學生可能都搞不清楚，更不要說是小學生。

他表示，奈米國小教材據稱還在編寫中，但實在搞不懂要如何讓國小學生搞懂奈米。奈米科技牽涉到物理、化學及許多工程技術，都不是很容易了解的，懷疑政府官員根本搞不清楚這些學問與技術，才會認為任何人都可以很快學會奈米技術。

除了奈米科技以外，另一個熱門科技是5G。李家同表示，目前教育部有計畫讓一些大學文科畢業的學生去學5G，時間只有4個星期，「大學通訊系學生學了4年也不見得非常了解5G的學問和技術」，一個文科的學生在4星期之內連通訊的皮毛都不可能學會，因為通訊牽涉到很多數學。