軍公教退撫提繳要納稅 全教總：不公平

教師團體全教總表示，私校教職員和一般勞工的退撫提繳均免納入所得課稅，只有軍公教的退撫提繳仍然納入所得課稅，這在稅制上顯然是不公平的做法。立法院明天將審查公立學校教職員退休資遣撫卹條例第八條條文修正草案，呼籲朝野立委予以支持。

全教總表示，雖然財政部提出軍公教是「在職課稅、退休免稅」的說法，但實際上一般勞工、私校教職員退休所得在每人每年有78.1萬元免稅額的前提下，也等於退休所得免納稅。反觀軍公教在年金改革後，退休所得會超過78.1萬元者，根本是鳳毛麟角，也等於「退休免稅」根本就是空話一句，吃退休軍公教的豆腐。

全教總表示，軍公教在待遇和退撫制度一向有一致的做法，然而並不必然要求時間點完全一致，例如民國84、85年的新制退撫，軍、公、教的實施時間都不同。因此，本案應讓教師的規定先行通過，之後公務人員、軍人比照修訂就毫無懸念。