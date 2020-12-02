揭密電競選手的致勝秘技！教練：懂得「自主學習」比努力更重要！

台灣首創第一個高中電競專班、把電競選手當成體育選手訓練的新竹縣私立東泰高中，去年甫代表台灣遠征烏克蘭參加世界中學運動聯盟電子競技大賽(ISF)，就打敗德國一舉奪下世界冠軍！「東泰太陽隊」選手們能在賽場擁有優異表現，同時又兼顧課業成績，靠的不僅是對於教練的經驗傳授、對於練習與競賽的要求，更是自己高度時間管理與自主學習的能力。「自主學習」是108課綱的重要內涵，旨在適性揚才，成就每一個孩子，也是在全亞洲擁有超過350萬名學生用戶的自學科技領導品牌——Snapask時課問提倡與推廣的重要理念。Snapask時課問此次也特別提供「東泰太陽隊」隊員家教APP的服務，只要學生主動想要發問，30秒內就有家教老師上線協助一對一解題，盼落實新課綱精神，讓孩子成為自己學習的主人。

▲東泰太陽隊代表台灣參加ISF世界高中賽電競錦標，勇奪冠軍！ 圖／新竹縣私立東泰高中 提供

決勝點：在對的時間做對的事每天電競訓練外加自主練習超過8小時，比賽前的衝刺期一天練習至少12小時，「東泰太陽隊」這群電競好手除了在網遊世界拼搏，還必須把課業成績維持在水平之上，否則，很可能會遭到教練的禁賽處置。

教練Dee表示：「一個優秀的電競選手，他的自主性要很高，要願意更拚、願意放下休閒娛樂，也要有很好的抗壓性。」射擊類遊戲教練DK則說：「一般青少年玩網遊，可能會打到欲罷不能，無法控制時間，但是專業的電競選手，必須『在對的時間做對的事』，擁有高度自我管理能力、冷靜精準的分析，是電競賽的致勝關鍵。」

教練鼓勵選手們，每天比別人多花3小時自我訓練，兩年後就會比別人多練習2,000小時，這會是一段別人很難超越的差距。至於課業，則要利用練習空檔、零碎的時間來兼顧，Snapask時課問就像一個隨身家教，能夠幫助學生複習課業更有效率。

▲優秀的電競選手必須要有高度自主性，Snapask時課問就像一個隨身家教，幫助學生利用零碎時間兼顧課業。 圖／吳彥鋒 提供

短影片更容易吸收，節省複習時間剛在LSC第三屆英雄聯盟全國校園聯賽中奪冠，取得2020 ISF國手資格的林祐弘，課業表現也相當優異，喜愛數學的他，經常使用Snapask時課問來解決難解的習題。「遇到不懂的題目，只要拍照上傳APP，很快就會有家教老師來幫助我，除了解題之外，還會幫助我釐清觀念，老師講解得很詳細，讓我覺得很有收穫！」除了有問必答的家教老師，林祐弘也狂推Snapask APP中的短影片，「我很喜歡看數學的教學影片，影片很短，卻把一些數學原理說明得很清楚、很詳細。比起一般上課的方式，可以利用零碎時間看影片，更能讓我專心跟吸收。」正在準備升學的林祐弘，覺得Snapask時課問可以針對自己較弱、的學科概念進行加強，不僅提升複習功課時的效率，也節省很多時間，未來他希望能夠就讀大學企管相關科系，發揮在電競比賽中學到的企劃能力，往產業經營的領域發展。

▲只要拍下題目上傳Snapask時課問APP，30秒內家教老師協助解題，隨時想問就可以問。 圖／吳彥鋒 提供

隨時想問就問，深夜K書的神助攻在2020 PML〈PUBG〉春季職業聯賽奪下前三名的林愷恩，也是一位電競和課業成績雙贏的猛將，他認為Snapask時課問最棒的特點，就是隨時隨地想問就可以問。「我平時大多要忙到晚上才有時間複習功課，以前遇到不懂的地方，要等到隔天到學校才能問老師，很多小問題當下沒有解決，隔天就忘記問了，現在有了Snapask時課問隨時想問就問，線上老師都講解得很詳細，還會引導我延伸、統整、分類……，讓我更有系統的溫習，讀書效果也更好。」林愷恩最常詢問國文、社會等科目的問題，未來他希望能夠進入大學金融相關科系，學習投資、財務管理等專業知識。「投資管理需要精準分析、預測未來趨勢，這和打電競遊戲需要預知下一步，兩者很相似。」

▲Snapask時課問一對一線上解題，滿足學生「現在就想知道」的求知慾，讓學生讀書更有效率。 圖／吳彥鋒 提供

亞洲自學科技領導品牌，個人化讓學習效果更加乘Snapask時課問創立於2015年，深耕全亞洲港、台、星、馬、印、泰、日、韓、越等九個市場，至今已與35萬名來自頂尖大學的老師，攜手幫助超過350萬名學生透過自主學習發揮潛能和天賦，成功在香港、台灣、新加坡創下優良口碑和使用率。全天候24小時，學生只要在APP上傳題目照片，30秒內就能即時媒合、配對到最適合的家教老師，進行一對一線上解題，滿足學生「現在就想知道」的求知慾，藉由個人化學習，激發孩子探索知識的熱情，提高學習的動力，讓學生能夠更有效率、彈性地運用時間，達到學習效果最大值！