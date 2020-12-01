foodpanda揭密美食外送高中生排行 北部這間名校最愛訂！

外送平台foodpanda日年針對高中生訂單數據列出各大排行榜，包含「最愛訂餐高中」、「最愛手搖飲料店」等排名。話題意外引起網友討論，其中以北一女奪下最愛訂外送高中冠軍，讓不少網友笑虧，「因為總統府前面根本沒有餐廳啊！（北一女位於總統府附近）」。

foodpanda統計全台20所高中外送訂單數據，公開「最愛用foodpanda的高中Top10」、「高中生最愛的連鎖餐廳」、「高中生最愛的手搖飲」等令人好奇的排行榜。

foodpanda發現最愛用foodpanda外送平台的前3名高中為北一女、成功高中及師大附中。麥當勞備受15所高中喜愛，成為最常點外送的連鎖餐廳，すき家（SUKIYA）則是北一女中、成功高中及松山高中的最愛，摩斯漢堡則位居第3。而最愛的手搖飲前3名則是50嵐、清心及大苑子。

不少網友看完後不禁笑回，「如果統計大學的話，高雄中山大學鐵定第一名」、「表妹師大的，據她說班上真的很常點熊貓」、「現在高中生真爽，想當年只能一直吃合作社、熱食部的食物，吃半年就快受不了」。