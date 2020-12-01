身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金

全國身心障礙運動會昨閉幕，台南市教育局表示，這次成績耀眼，共獲74金60銀2銅，全國排名第3。市長黃偉哲除恭喜獲獎選手，對於選手面對逆境勇於奮戰的精神給予最高肯定。

教育局長鄭新輝說，台南市代表隊在最後一天再進帳5金，包含游泳、羽球及桌球都有不錯的成績，其中桌球雙打組合侯廷松、林修賢在上屆賽事屈居第2，今年奪金。

南市代表隊在所參加的12項競賽種類中，以田徑項目最為亮眼，獲得19金17銀9銅，並寫下10項大會紀錄及7項全國紀錄的優異成績。其中田徑及羽球雙棲的方振宇繼在田徑場奪下2面金牌後，最後一天在羽球決賽對上台北市選手蒲貴煜，雙方戰況激烈，方振宇沉穩應戰，2局賽事都後來居上，逆轉成功，奪下單打金牌，完成3連霸，成就田徑、羽球雙棲雙奪金的榮耀。

另游泳項目共拿下計24金13銀4銅，其中聽障男子組郭庭佑囊括6面金牌，他雖然在上屆身障運也有參賽，但囿於當時僅就讀國中，肌力及技術表現都尚在磨練階段，與金牌擦身而過，而他也在上屆賽事後訂下奪金的目標，今年如願達標，教練及選手都感到十分開心。

南市體育處表示，今年賽事看到許多選手有顯著的進步，未來也將持續挖掘年輕選手，加強身心障礙運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的運動風氣，並提供更優質的訓練環境。