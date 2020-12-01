快訊

又call up馬維拉 蘇貞昌：台灣人吃8年萊牛也沒出事

2天累積28例…新冠境外移入+4 指揮中心14：00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市田徑及羽球雙棲方振宇（左二），參加全國身心障礙運動會拿雙金。圖／台南市教育局提供
台南市田徑及羽球雙棲方振宇（左二），參加全國身心障礙運動會拿雙金。圖／台南市教育局提供

全國身心障礙運動會昨閉幕，台南市教育局表示，這次成績耀眼，共獲74金60銀2銅，全國排名第3。市長黃偉哲除恭喜獲獎選手，對於選手面對逆境勇於奮戰的精神給予最高肯定。

教育局長鄭新輝說，台南市代表隊在最後一天再進帳5金，包含游泳、羽球及桌球都有不錯的成績，其中桌球雙打組合侯廷松、林修賢在上屆賽事屈居第2，今年奪金。

南市代表隊在所參加的12項競賽種類中，以田徑項目最為亮眼，獲得19金17銀9銅，並寫下10項大會紀錄及7項全國紀錄的優異成績。其中田徑及羽球雙棲的方振宇繼在田徑場奪下2面金牌後，最後一天在羽球決賽對上台北市選手蒲貴煜，雙方戰況激烈，方振宇沉穩應戰，2局賽事都後來居上，逆轉成功，奪下單打金牌，完成3連霸，成就田徑、羽球雙棲雙奪金的榮耀。

另游泳項目共拿下計24金13銀4銅，其中聽障男子組郭庭佑囊括6面金牌，他雖然在上屆身障運也有參賽，但囿於當時僅就讀國中，肌力及技術表現都尚在磨練階段，與金牌擦身而過，而他也在上屆賽事後訂下奪金的目標，今年如願達標，教練及選手都感到十分開心。

南市體育處表示，今年賽事看到許多選手有顯著的進步，未來也將持續挖掘年輕選手，加強身心障礙運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的運動風氣，並提供更優質的訓練環境。

教育局 北市 黃偉哲

延伸閱讀

全障運閉幕 聽障選手許樂破女子100公尺跨欄特奧紀錄

響應國際身障日 宜蘭傳藝12月份開放身障及2陪同者免費

全國身障運動會台南奪金破紀錄 每位選手都有感人故事

全國身障運動會 桌球好手陳富貴為台東地主隊添首金

相關新聞

許倬雲獲獎：國學必須是活的

「國學必須是活的，國學不能是死的，國學不是復活過去，而是復興與修改過去、迎來明天。」九十歲中研院院士許倬雲獲中國大陸第四...

教學不力函釋惹眾師怒 憂成「恐龍家長護身符」

新版教師法今年6月30日正式上路，教育部日前針對教師教學不力或不能勝任工作事實發布函釋，基層教師批評函釋內容定義不明，包含將...

身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金

全國身心障礙運動會昨閉幕，台南市教育局表示，這次成績耀眼，共獲74金60銀2銅，全國排名第3。市長黃偉哲除恭喜獲獎選手，...

教學不力函釋 恐龍家長護身符？

新版教師法六月卅日上路，教育部針對教師教學不力或不能勝任工作事實發布函釋，基層教師批評函釋內容定義不明，包括將班級經營欠...

有理說不清 教師設側錄器自保

教育部對教學不力或不能勝任工作事實發布的函釋讓教師憂心忡忡，有老師甚至私設側錄器「防患未然」。

業界捐贈線上閱讀資源 助偏鄉學子提升閱讀素養能力

為提升高雄偏鄉學子閱讀素養能力，高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司合作，捐贈市價超過8百萬元、720組學...

前瞻補助學校裝冷氣遭質疑 龔明鑫：教育具前瞻性

國民黨立委林德福質疑，國中小裝設冷氣費的經費可從公務預算支出，卻使用前瞻特別預算支應，是否合法。國發會主委龔明鑫說，有些...

2020臺灣教育科技展 力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心

2020年全球受疫情影響，各產業經濟損失難以估計，教育現場更是躲不過停班停課等危機。然而危機就是轉機，在此波疫情影響下，人們逐漸意識到「教育科技」的重要性，科技導入教學將成為未來趨勢。

「不能摸這裡！」 高雄市府與網紅聯手 教孩童保護自己

高雄市政府為了教小朋友保護自己，社會局家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）和網紅「100種理想」親子Youtuber合作...

疫情下的閱讀世界 理財擠下文學

誠品書店、博客來與Readmoo讀墨電子書，分別代表實體、網路與電子書的書店，日前各自公布疫情下的今年暢銷書榜。

「疫」外…長篇小說持續低迷

疫情下的閱讀世界，出版界原本預期讀者會靜下心閱讀長篇小說。但疫情下的書市文學依然低迷，博客來、誠品書店的十大暢銷書榜中，...

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

閩南語等本土語言111學年將列在中小學必修，教育部規畫由正職教師來教，但教師團體直指，多數教師每周鐘點數已足，再加上教本...

熱門新聞

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

家長投訴滿天飛 教師私設「側錄器」求自保

陽明交大公布3校長候選人治校理念 他也主張增設後醫系

教學不力函釋惹眾師怒 憂成「恐龍家長護身符」

中山大學申設後醫系 教育部：同意繼續籌備修正再報部

明年起學生演說競賽改採情境式 需即席發揮無法備稿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。