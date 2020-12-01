聽新聞
test
0:00 / 0:00
身障運動會台南全國第3 聽障郭庭佑奪6金
全國身心障礙運動會昨閉幕，台南市教育局表示，這次成績耀眼，共獲74金60銀2銅，全國排名第3。市長黃偉哲除恭喜獲獎選手，對於選手面對逆境勇於奮戰的精神給予最高肯定。
教育局長鄭新輝說，台南市代表隊在最後一天再進帳5金，包含游泳、羽球及桌球都有不錯的成績，其中桌球雙打組合侯廷松、林修賢在上屆賽事屈居第2，今年奪金。
南市代表隊在所參加的12項競賽種類中，以田徑項目最為亮眼，獲得19金17銀9銅，並寫下10項大會紀錄及7項全國紀錄的優異成績。其中田徑及羽球雙棲的方振宇繼在田徑場奪下2面金牌後，最後一天在羽球決賽對上台北市選手蒲貴煜，雙方戰況激烈，方振宇沉穩應戰，2局賽事都後來居上，逆轉成功，奪下單打金牌，完成3連霸，成就田徑、羽球雙棲雙奪金的榮耀。
另游泳項目共拿下計24金13銀4銅，其中聽障男子組郭庭佑囊括6面金牌，他雖然在上屆身障運也有參賽，但囿於當時僅就讀國中，肌力及技術表現都尚在磨練階段，與金牌擦身而過，而他也在上屆賽事後訂下奪金的目標，今年如願達標，教練及選手都感到十分開心。
南市體育處表示，今年賽事看到許多選手有顯著的進步，未來也將持續挖掘年輕選手，加強身心障礙運動推展及選手培育，營造更友善且多元化的運動風氣，並提供更優質的訓練環境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言