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家長投訴滿天飛 教師私設側錄器求自保

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

少子女化嚴重，家長關注子女教育，教師法今年6月正式上路後，汰除不適任教師門檻下降，若老師在溝通過程中不夠即時、不耐煩、用語不尊重，一旦被判定應負主要責任，就有被解聘風險，基層教師憂心忡忡，甚至私設側錄器「防患未然」；有教育學者認為，不能要求所有老師家長都是「完全理性」，但在情之後還有理跟法，並非家長控訴，學校就要埋單。

一名國小基層教師喊冤，自己在課堂上注重創新互動，不要求秩序，但家長無法接受，就被投訴班級經營有問題；也有教師說，班內有特殊生，班級經營常需花巧思，就曾遇家長到校理論，但事情都已經過去，話誰都說不準，為了求自保，許多教師私設側錄器，至少出事時，還有機會能自清。

教育部日前針對教學不力或不能勝任工作事實發布函釋，內文卻讓基層教師炸鍋。有國小教師表示，學生上課積極發言，家長不滿老師未優先讓未發言學生發表意見，要求不應打壓他的孩子，多次溝通未果，老師只是說出希望家長能理性一點，卻被錄音投訴。他憂心，若以現今標準，老師被處分風險極高。

另有教師指出，為了訓練孩子的體適能，偶爾會安排學生晨跑，沒想到家長不僅要求自己小孩不能跑，還要求全班都不能跑，明顯干涉教學，屢次溝通未果，家長一狀告上校長，說老師無法溝通，若老師在溝通過程中不夠即時、稍有不耐煩、用語不夠尊重，就可能會被判定應負主要責任，依目前判斷標準，就有可能被解聘。

一名國小專任輔導老師表示，平常要提供家長、教師輔導及管教知能諮詢、輔導資訊及策略等服務，若老師苦水沒得倒，就會全往輔導室倒，看到教育部函釋，已可預測未來工作量會大增，且函釋內容很多「人為操作空間」，師生間恐怕有得鬧。

台師大教育學系教授陳玉娟表示，不能要求所有老師家長都是「完全理性」，但在情之後，還有理跟法，有嚴謹的行政程序要走，有時經調查、釐清後，也能還老師清白；不具名的明星高中校長則說，若要避免衝突，師生間一有徵兆就要去處理，累積下來，後果恐不堪設想。

教育部 台師大

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