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教學不力函釋惹眾師怒 憂成「恐龍家長護身符」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部教學不力函釋，老師師擔心恐變成恐龍家長護身符。本報資料照片
教育部教學不力函釋，老師師擔心恐變成恐龍家長護身符。本報資料照片

新版教師法今年6月30日正式上路，教育部日前針對教師教學不力或不能勝任工作事實發布函釋，基層教師批評函釋內容定義不明，包含將班級經營欠佳「情節嚴重者」，修訂為「有具體事實」，移除判斷基準，憂成「恐龍家長的護身符」；但家長團體認為，若教師被提報教學不力，學校教評會也會審慎調查，若老師遭不合理對待，家長也會站出來，捍衛老師工作權。

新版教師法上路至今四個月，根據教育部統計，已有21位教師被解聘或暫時停聘，其中有六名教師因性平案被解聘且終身不得任教，另有12案涉違法有罪判決確定；但因教學不力被解聘無須管制通報，並無相關統計。一名國中教師坦言，過往若教師後台硬，教師間關係好，要在教評會弄走不適任教師很難，如今下修標準，至少能多點判斷空間。

教師法去年修正通過，降低教評會教師比例，並在性平、體罰、霸凌議題納入學者專家代表，避免師師相護；若教師經有罪判決確定，免經教評會審議，直接由學校核定或報主管機關核准；也將教師專業審查會提高到法律位階，當學校教評會不作為，或教學不力事實難認定，主管機關專審會可介入，加速汰除不適任教師，其中也包含教學不力的教師。

為明確定義教學不力或不能勝任工作態樣及範圍，立法院去年修法時附帶決議，要求教育部發布教學不力或不能勝任工作有具體事實的解釋令。未料，函釋內容一出，基層教師砲火連連。

台北市教師公會理事長葉青芪表示，函釋第八條載明「於教學、輔導管教或處理行政事務過程中消極不作為，致使教學成效不佳…」，但成效不佳是什麼概念？讓人無從依循；也有基層教師指出，第七條將班級經營欠佳「情節嚴重者」改成「有具體事實」，當衡量標準被拿掉了，憂心未來將面臨各式各樣的家長要求，班級經營家長說了算。

葉青芪說，以往在無法律授權下，學校教評會行政指導參酌即可，但教育部函釋內容將教學不力的具體事實從「參酌」改成「判斷」，企圖影響專審會決定，降低學校解聘門檻，讓教師動輒得咎，嚴重打擊基層士氣。

「千錯萬錯都是老師的錯？」台南市大府城教育產業工會也質疑，若遇到不講理的恐龍家長，只會用恐嚇、搬後台、靠背景的方法迫使老師屈服，是否也算親師溝通不良，主要責任可歸責於教師？一旦讓老師在教學現場對管教學生感到灰心與退縮，甚至進行防衛式教學，對學生也不一定好。

對此，教育部表示，教師若涉有教學不力或不能勝任工作時，學校需依規定召開「校園事件處理會議」，並經調查小組調查後移送教評會審議，將就各項具體事實，綜合判斷教師是否有教學不力或不能勝任工作的具體事實，程序相當嚴謹，有效保障學生學習權及教師工作權。

全國家長教育志工團體聯盟理事長吳福濱則認為，各校教評會具一定教育專業，若老師遭不合理對待，家長也會願意為了好老師挺身而出。

教育部日前發布教學不力或不能勝任工作有具體事實的函釋，與106年版本不同，部分條文引發基層師怨言。圖／台北市教師會提供
教育部日前發布教學不力或不能勝任工作有具體事實的函釋，與106年版本不同，部分條文引發基層師怨言。圖／台北市教師會提供

教育部 恐龍家長

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