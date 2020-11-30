畢業率不到8成！特教斷鏈 智障生入大學只能修一般課程

教育部統計，去年智能障礙學生就讀大專校院人數達1348人，約占大學身障學生的一成。台灣師範大學團隊調查發現，智能障礙生大學畢業率78％，就業率約47％。這些學生肯定上大學的經驗，但對工作實況不太了解，約75％學生念大學是為當公務人員。

台師大團隊發現，八成智能障礙學生循「大專校院辦理單獨招收身心障礙學生處理原則」入大學，入學後和一般學生一起接受相同的課程與教學，學校並未特別調整課程。

曾指導智能障礙生的教師表示，他們在評量上做了許多調整，並花許多額外時間指導，仍面臨許多困難，包括學生基本能力弱，課業輔導成效有限；有的學生生活自理能力不佳，老師及輔導員必須像保母一樣緊盯；人際互動不佳，在分組討論時有困難；表達能力弱，無法回饋聽懂與否。

也有教師表示，由於學生理解能力弱，也連帶影響操作性工作，尤其是有安全考量的工作。但他們有能準時上課，按SOP流程工作等優點。

針對這些學生，台師大指出，各校資源教室輔導員雖努力提供各種服務，但學生使用率有限。如在提供學生學習助理人員、學習資源與輔具的申請上，學生使用率大多在兩成以下；而在生涯轉銜上的支持，如提供就業職缺、辦理職場參訪及相關講座上，學生使用率大約在四到五成。

台師大建議，大學學程修習要更有彈性，或協助已招收智能障礙學生的大學進行課程調整，加強生涯探索課程、與就業單位緊密連繫，協助學生生涯轉銜。

另也建議利用大學進修推廣部，開設以促進社交互動及職訓為主的自立專班，讓智能障礙學生能有在校園和一般大學生一起選修課程、參加社團活動互動交流的機會，並加上職業訓練，支持他們未來能順利就業。