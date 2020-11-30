快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

今年第4起！大學生行經彰化139縣道 過彎失控自撞路樹身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博物館素材如何融入108課綱課堂？ 故宮教戰

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
108課綱新增選修課等多元課程，愈來愈多歷史、生活科技甚至數學教師都想找博物館討論課程。圖／聯合報系資料照片
108課綱新增選修課等多元課程，愈來愈多歷史、生活科技甚至數學教師都想找博物館討論課程。圖／聯合報系資料照片

108課綱拉近中小學生與博物館的距離。板橋高中名為「潮設計」的選修課堂上，學生試著用3D列印技術，把故宮正展出的元代帝后平面圖像立體化，助視障觀眾了解歷史。將展覽素材帶入課堂的故宮教育展資處助理研究員鄧欣潔說，課綱新增無教科書的選修課，愈來愈多教師找博物館合作上課，也把更多學生帶入博物館。

開設這門課的板中教師林世國指出，他經歷多次討論才與故宮合作開課，包括確認故宮特展內容、文物如何搭配課程宗旨，以及教師和業師的角色分工。故宮合作教師入校介紹各文物的歷史故事，描述內容遠比一般師生上網找資料來得深入，助學生設計真的能入館的成品。

鄧欣潔說，故宮以前大多和藝文科教師合作，108課綱新增選修課等多元課程，愈來愈多歷史、生活科技甚至數學教師都來找故宮討論課程。

她欣見這樣的風氣成熟，以板中這學期的潮設計課程為例，許多修課生主要想投入理工領域，除能在課堂上學到科技實作技術，也從中認識人文歷史。各領域人才都具文史涵養，正是故宮希望推動的事。

但教師和博物館不見得一拍即合。鄧欣潔指出，中小學教師基於課程需求找上故宮，但故宮不一定能及時提供對應素材。舉例來說，曾有歷史教師教「鄭和下西洋」，希望結合桌遊，帶學生在遊戲中感受鄭和的旅程，但故宮暫無相關素材。

雙方進一步討論，鄧欣潔發現，教師主要希望用大富翁形式教歷史，而故宮曾展出乾隆南巡主題文物，展場剛好有互動素材，讓民眾認識南巡過程攜帶的文物。故宮將展覽素材轉化成符合課程的教材，順利讓展覽主題進到課堂。

學生在課堂上接觸展覽，自然提升博物館觀展人次。鄧欣潔引述過往研究，指出民眾之所以喜歡參觀博物館，主因是有好的觀展體驗，而奠基觀展體驗的最佳時機就是學生時期。許多人認為博物館是知識殿堂，敬而遠之；博物館加入課堂，讓更多學生發現它的親近之處。

學生上課接觸文物，還能增加博物館員的策展創意。今年11月初，板中等新北市創客學校首度前進故宮辦展，各組學生發揮創意重現「清明上河圖」。鄧欣潔觀展後表示，故宮也曾展覽此主題，有館內人員讚嘆高中生的想像力，直言要向學生學習。

國立自然科學博物館館長孫維新則說，博物館和教室是不一樣的學習場所，博物館更有「說一個好故事」的空間，也有更多說故事的方法。比如剛落幕的第一屆科學節，館方就把天文學家克卜勒的故事改編成劇，比起閱讀課本，看戲觀眾更能記住克卜勒的生平和成就。

孫維新強調，此類「故事」除能點燃學生對科學的興趣，也符合108課綱的探究與實作和素養精神，帶學生了解科學與生活的關聯。

故宮 博物館 108課綱

延伸閱讀

故宮集5男神找他扮「翠玉白菜」 雙金男星濕身臉發白

故宮：無更名問題 立委：不應歸屬部會

故宮改隸是政治考量去中國化？李永得：如今才回歸專業

蔡政府寧毀世界級故宮？

相關新聞

博物館素材如何融入108課綱課堂？ 故宮教戰

108課綱拉近中小學生與博物館的距離。板橋高中名為「潮設計」的選修課堂上，學生試著用3D列印技術，把故宮正展出的元代帝后...

中和國小打造共融遊戲場 新北2022年前再增9座

新北市中和國小附設幼兒園有自閉症、發展遲緩等41位特教兒，是新北安置特教兒最多的公幼，市府特別打造樹屋共融遊戲場，讓特教...

業界捐贈線上閱讀資源 助偏鄉學子提升閱讀素養能力

為提升高雄偏鄉學子閱讀素養能力，高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司合作，捐贈市價超過8百萬元、720組學...

前瞻補助學校裝冷氣遭質疑 龔明鑫：教育具前瞻性

國民黨立委林德福質疑，國中小裝設冷氣費的經費可從公務預算支出，卻使用前瞻特別預算支應，是否合法。國發會主委龔明鑫說，有些...

2020臺灣教育科技展 力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心

2020年全球受疫情影響，各產業經濟損失難以估計，教育現場更是躲不過停班停課等危機。然而危機就是轉機，在此波疫情影響下，人們逐漸意識到「教育科技」的重要性，科技導入教學將成為未來趨勢。

「不能摸這裡！」 高雄市府與網紅聯手 教孩童保護自己

高雄市政府為了教小朋友保護自己，社會局家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）和網紅「100種理想」親子Youtuber合作...

疫情下的閱讀世界 理財擠下文學

誠品書店、博客來與Readmoo讀墨電子書，分別代表實體、網路與電子書的書店，日前各自公布疫情下的今年暢銷書榜。

「疫」外…長篇小說持續低迷

疫情下的閱讀世界，出版界原本預期讀者會靜下心閱讀長篇小說。但疫情下的書市文學依然低迷，博客來、誠品書店的十大暢銷書榜中，...

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

閩南語等本土語言111學年將列在中小學必修，教育部規畫由正職教師來教，但教師團體直指，多數教師每周鐘點數已足，再加上教本...

全國語文競賽結果今天午夜前出爐 明在南投頒獎

今年全國語文競賽由南投縣主辦，賽事今進入最後一天，而從昨起2天賽程吸引22縣市共28隊達2145位選手報名參加，縣府更動...

中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

正值各部會明年度預算審查期，教育部統計，新冠肺炎疫情增加線上學習需求，各縣市所需的行動載具已達17.4萬台，但尚缺1.7...

每1200大專生配1心理師恐不足 教部：5年檢討一次人力

「學生輔導法」2014年底三讀通過，規定大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員。不過，把關各大學心...

熱門新聞

學生飲料被摻強酸 東山高中校長：學生沒有被霸凌

排除異己？4國中師怒辭課審會 新版名單未補第一線代表

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

陽明交大公布3校長候選人治校理念 他也主張增設後醫系

中央大學開160門先修課 鼓勵高三生自主學習

課審會新委員 全無中小學教師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。