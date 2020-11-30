博物館素材如何融入108課綱課堂？ 故宮教戰

108課綱拉近中小學生與博物館的距離。板橋高中名為「潮設計」的選修課堂上，學生試著用3D列印技術，把故宮正展出的元代帝后平面圖像立體化，助視障觀眾了解歷史。將展覽素材帶入課堂的故宮教育展資處助理研究員鄧欣潔說，課綱新增無教科書的選修課，愈來愈多教師找博物館合作上課，也把更多學生帶入博物館。

開設這門課的板中教師林世國指出，他經歷多次討論才與故宮合作開課，包括確認故宮特展內容、文物如何搭配課程宗旨，以及教師和業師的角色分工。故宮合作教師入校介紹各文物的歷史故事，描述內容遠比一般師生上網找資料來得深入，助學生設計真的能入館的成品。

鄧欣潔說，故宮以前大多和藝文科教師合作，108課綱新增選修課等多元課程，愈來愈多歷史、生活科技甚至數學教師都來找故宮討論課程。

她欣見這樣的風氣成熟，以板中這學期的潮設計課程為例，許多修課生主要想投入理工領域，除能在課堂上學到科技實作技術，也從中認識人文歷史。各領域人才都具文史涵養，正是故宮希望推動的事。

但教師和博物館不見得一拍即合。鄧欣潔指出，中小學教師基於課程需求找上故宮，但故宮不一定能及時提供對應素材。舉例來說，曾有歷史教師教「鄭和下西洋」，希望結合桌遊，帶學生在遊戲中感受鄭和的旅程，但故宮暫無相關素材。

雙方進一步討論，鄧欣潔發現，教師主要希望用大富翁形式教歷史，而故宮曾展出乾隆南巡主題文物，展場剛好有互動素材，讓民眾認識南巡過程攜帶的文物。故宮將展覽素材轉化成符合課程的教材，順利讓展覽主題進到課堂。

學生在課堂上接觸展覽，自然提升博物館觀展人次。鄧欣潔引述過往研究，指出民眾之所以喜歡參觀博物館，主因是有好的觀展體驗，而奠基觀展體驗的最佳時機就是學生時期。許多人認為博物館是知識殿堂，敬而遠之；博物館加入課堂，讓更多學生發現它的親近之處。

學生上課接觸文物，還能增加博物館員的策展創意。今年11月初，板中等新北市創客學校首度前進故宮辦展，各組學生發揮創意重現「清明上河圖」。鄧欣潔觀展後表示，故宮也曾展覽此主題，有館內人員讚嘆高中生的想像力，直言要向學生學習。

國立自然科學博物館館長孫維新則說，博物館和教室是不一樣的學習場所，博物館更有「說一個好故事」的空間，也有更多說故事的方法。比如剛落幕的第一屆科學節，館方就把天文學家克卜勒的故事改編成劇，比起閱讀課本，看戲觀眾更能記住克卜勒的生平和成就。

孫維新強調，此類「故事」除能點燃學生對科學的興趣，也符合108課綱的探究與實作和素養精神，帶學生了解科學與生活的關聯。