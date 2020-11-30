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中和國小打造共融遊戲場 新北2022年前再增9座
新北市中和國小附設幼兒園有自閉症、發展遲緩等41位特教兒，是新北安置特教兒最多的公幼，市府特別打造樹屋共融遊戲場，讓特教生有平等參與遊戲場的機會，今日正式啓用，預計2022年底在9校增設。
市府這次斥資600萬在中和國小附幼打造樹屋共融遊戲場，設置高低不同的滑梯、攀岩、平衡木、鑽籠及空中廊道等遊樂設施，不僅綠化校園，還有林陰讓孩子休憩，提供普生與特生平等參與遊戲的機會。
中和國小附幼特生諺諺表示，樹屋內的溜滑梯很高，溜下來那瞬間相當刺激，而且這裡的溜滑梯沒有樓梯，只要用爬的就能上去，每天放學都玩到不想回家。
新北市教育局指出，這些共融遊戲場的遊具都是經過特別設計的，像是樓梯就會改為斜坡、盪鞦韆會加上安全帶，就連老人家都能使用，同時兼顧遊戲性與安全。
教育局表示，市府近年積極打造特色遊戲場，前年、去年已在思賢國小、竹圍國小、老梅國小、濂洞國小附設幼兒園、大觀國小、中港國小附設幼兒園、白雲國小、頂埔國小與附設幼兒園、金美國小附設幼兒園等9校設置10座特色遊戲場，今年也在蘆洲國小、林口幼兒園湖北分班及中和國小附幼再增設3座特色遊戲場，目前已有13座。
教育局強調，除了現有的遊戲場外，新北市未來將以一年增設3座的速度繼續努力，預計2022年底前再增設9座別具特色的共融遊戲場，讓一般生、特生都能在校園中快樂成長。
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