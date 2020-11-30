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業界捐贈線上閱讀資源 助偏鄉學子提升閱讀素養能力

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司，在新上國小舉辦「產學合作公益帳號」捐贈簽約儀式，提供偏鄉與推動閱讀學校為優先對象，參與PaGamO研發「素養品學堂」的線上閱讀資源。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司，在新上國小舉辦「產學合作公益帳號」捐贈簽約儀式，提供偏鄉與推動閱讀學校為優先對象，參與PaGamO研發「素養品學堂」的線上閱讀資源。圖／高雄市教育局提供

為提升高雄偏鄉學子閱讀素養能力，高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司合作，捐贈市價超過8百萬元、720組學生學習帳號，今天在新上國小舉辦「產學合作公益帳號」捐贈簽約儀式，提供偏鄉與推動閱讀學校為優先對象，參與PaGamO研發「素養品學堂」的線上閱讀資源。

高雄市教育局長謝文斌、順發電腦董事長吳錦昌、台大教授葉丙成、台北商業大學教授黃國珍等，參與今天的簽約儀式。新上國小學生以自行設計的程式，與機器人互動表演精彩舞蹈，展現學校落實資訊科技的成果。現場也展示捐贈帳號的「PaGamO素養品學堂」數位學習平台，讓師生實際操作與練習。

因應108新課綱，提升學生的閱讀素養能力是學校的重要課題。高雄市教育局導入產業資源，與PaGamO素養品學堂合作，由公司提供540組學生帳號數，順發電腦公司公益捐贈240組，共有720組學習帳號，市價超過8百萬元，使用期限為1年，主要以高雄市偏鄉區域學校以及閱讀推動學校為優先推行的對象。

「閱讀是教育的核心基礎。」謝文斌感謝產業對高雄偏鄉學子的協助，他表示，透過有趣且實用的數位學習平台，能讓學校協助學生增加更多學習資源，提升學生的閱讀能力。學生從數位多元學習平台線上學習，可提高學習興趣，全方位增加閱讀能力。

吳錦昌表示，今年在疫情的影響下，數位學習能執行停課不停學的模式，更凸顯線上學習的重要性。透過數位學習平台與資訊科技載具的運用，學生學習不受限場地，可以無時無刻學習不受限教學時間，達到因材施教的目標。

葉丙成表示，此次與教育局合作，將PaGamO「素養品學堂」線上閱讀資源https://www.pagamo.org/，媒合至高雄市國中、國小偏遠區域學校，與閱讀教育推廣學校。學生可透過遊戲式的數位平台，練習閱讀長文或圖表式內容，題材不限課程內容，結合生活類常識。分為國小四年級以上及國中程度，每篇文章皆稱為任務，每個任務有5個題目，倘若過關，平台中會給予回饋，讓學生在有趣的遊戲中達到學習的目的。老師可透過帳號登入平台，瞭解學生閱讀的狀況，指導學生不懂的地方，擴展學生閱讀視野。

黃國珍說，閱讀、科學及數學素養能力，已逐漸影響全球教育走向。閱讀素養強調3項能力，擷取資訊的能力、解讀資訊的能力及思考和判斷的能力。

高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司，在新上國小舉辦「產學合作公益帳號」捐贈簽約儀式，提供偏鄉與推動閱讀學校為優先對象，參與PaGamO研發「素養品學堂」的線上閱讀資源。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與PaGamO素養品學堂、順發電腦公司，在新上國小舉辦「產學合作公益帳號」捐贈簽約儀式，提供偏鄉與推動閱讀學校為優先對象，參與PaGamO研發「素養品學堂」的線上閱讀資源。圖／高雄市教育局提供

素養 高雄市 教育局

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