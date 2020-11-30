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台北大學、亞馬遜合作締約 成立雲創學院

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
台北大學李承嘉(左)、新北市長侯友宜(中)、AWS香港暨台灣總經理王定楷(右)一起拿著合約，盼這次的合作能推動產學發展。記者張睿廷／攝影
台北大學李承嘉(左)、新北市長侯友宜(中)、AWS香港暨台灣總經理王定楷(右)一起拿著合約，盼這次的合作能推動產學發展。記者張睿廷／攝影

台北大學為因應雲端運算服務發展趨勢，培養世界級人才，將與亞馬遜Amazon Web Services(AWS)合作，成立虛擬雲創學院，為來學生可自由使用AWS授權的資源來學習雲端相關技能，除此之外，AWS還會派業師協助，指導北大學生上課與學習。

新北市之前就已經與AWS合作成立了「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」，協助企業結合各方資源，培育雲端產業人才與在地產業接軌，

AWS30日再與台北大學締結合約，讓教師到AWS上課，再將所學帶回學校傳授給學生，同時也讓北大學生可以使用AWS來練習，學習雲端相關技能，盼透過教育養成方式，打造出全方位的創新生態系，新北市長侯友宜也到場參加這場活動。

侯友宜表示，學校教的東西能學以致用相當重要，自己非常在意這點，很高興台北大學能夠與AWS簽約，這是一個好的方向，人才的培育相當重要，這樣才能帶動城市發展、經濟發展。

AWS香港暨台灣總經理王定楷表示，AWS在14年來都是世界上服務最豐富、應用廣泛的雲端服務平台之一，全球有百萬客戶利用AWS進行創新及數位轉型，很高興能將雲端科技與知識帶入校園，加速台灣人才發展。

台北大學教學發展中心主任王鵬華說，以前要教學生設計「聊天機器人」時，還必須先學習建構資料庫、架設伺服器，手續繁雜，但現在只要使用AWS雲端平台，就能使學生輕鬆透過網路資源設計應用程式，降低老師負擔，也增加學生學習的意願。

台北大學目前盤點全校課程與教師意願後，會優先將雲端學院計畫導入商學院、社會科學學院、公共事務學院，鼓勵學生增進科技運用能力，展現出在課堂上所學到的專業能力。

侯友宜 大學生

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