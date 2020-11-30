快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

2020臺灣教育科技展 力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心

聯合新聞網 / 台北訊
圖／力宇提供
圖／力宇提供

2020年全球受疫情影響，各產業經濟損失難以估計，教育現場更是躲不過停班停課等危機。然而危機就是轉機，在此波疫情影響下，人們逐漸意識到「教育科技」的重要性，科技導入教學將成為未來趨勢。

今年，力宇教育與奇美聯手參與2020臺灣教育科技展，並結合多方資源創建臺灣教育科技生態圈，打造「校園智慧教室」、「個人升學學習」、「真人互動語言」、「智能機器創客」四大教育科技體驗中心，演示如何將科技運用在教學現場。

「校園智慧教室」

奇美大螢幕結合線上教學系統進行教學示範，為教育工作者提供最佳的軟硬體整合方案。

「個人升學學習」

新型態數位化學院，為孩子打造舒適的數位學習環境，使學習更加得心應手！

「真人互動語言」

透過與線上外師互動，提升語言學習成效，輕鬆取得英文能力認證。

「智能機器創客」

STEAM加上Robot，讓跨領域學習不僅可以動手操作，學習也變得更有趣！

力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心「力與美數位大無限」，歡迎一般民眾與教育工作者於12/2（三）至12/6（日）親臨臺北世貿一館參觀體驗！

圖／力宇提供
圖／力宇提供

臺灣教育科技展 EdTech Taiwan，以「EdTech Can Help！科技助力，教學不停息」為年度主題，號召教育科技業者及教育工作者共襄盛舉，一同探討科技能為教育帶來的幫助。現場有超過百家單位展示、百場大師講座，期望提供教師與孩子更好的教育科技環境，孕育未來更多跨域人才，讓世界看見臺灣的教育能量！期待您的到來，讓我們為臺灣教育盡一份心力。

2020臺灣教育科技展EdTech Taiwan

12/2(三)~12/6(日)世貿一館(台北市信義路五段5號)

臺灣教育科技展FB粉絲團：http:www.facebook.com/EdTechTW

力宇教育官方網站：http://leadu-edu.com

語言 疫情 升學

相關新聞

學習歷程檔案好幫手！中央大學開160門高三先修課

中央大學表示，校方致力教育資源在地深耕，開設了160門大學先修課程，提供高三學生修讀。通過課程後，校方將提供修課證明，如...

2020臺灣教育科技展 力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心

2020年全球受疫情影響，各產業經濟損失難以估計，教育現場更是躲不過停班停課等危機。然而危機就是轉機，在此波疫情影響下，人們逐漸意識到「教育科技」的重要性，科技導入教學將成為未來趨勢。

「不能摸這裡！」 高雄市府與網紅聯手 教孩童保護自己

高雄市政府為了教小朋友保護自己，社會局家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）和網紅「100種理想」親子Youtuber合作...

疫情下的閱讀世界 理財擠下文學

誠品書店、博客來與Readmoo讀墨電子書，分別代表實體、網路與電子書的書店，日前各自公布疫情下的今年暢銷書榜。

「疫」外…長篇小說持續低迷

疫情下的閱讀世界，出版界原本預期讀者會靜下心閱讀長篇小說。但疫情下的書市文學依然低迷，博客來、誠品書店的十大暢銷書榜中，...

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

閩南語等本土語言111學年將列在中小學必修，教育部規畫由正職教師來教，但教師團體直指，多數教師每周鐘點數已足，再加上教本...

全國語文競賽結果今天午夜前出爐 明在南投頒獎

今年全國語文競賽由南投縣主辦，賽事今進入最後一天，而從昨起2天賽程吸引22縣市共28隊達2145位選手報名參加，縣府更動...

中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

正值各部會明年度預算審查期，教育部統計，新冠肺炎疫情增加線上學習需求，各縣市所需的行動載具已達17.4萬台，但尚缺1.7...

每1200大專生配1心理師恐不足 教部：5年檢討一次人力

「學生輔導法」2014年底三讀通過，規定大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員。不過，把關各大學心...

教育部擬幫輔導人員加薪 735人年薪增逾2萬

教育部近日發函，請各縣市政府為專業輔導人員的薪資調整案預作準備。調整案預計於民國110年1月1日上路，估計將有735人受...

教育研討會／AI衝擊教育現場 陳良基：別再考試引導教學

科技發展衝擊教育現場，科技部前部長陳良基表示，科技造成學用落差有增無減，台大前陣子學生發生多起不幸，也顯現出很多學生仍不...

當服裝秀遇上油畫 設計鬼才林國基返鄉展時尚

曾編織畫家夢的知名服裝設計師林國基，從黑手跨進時尚圈，始終沒放棄最熱愛的畫畫，今天他專程返回雲林縣舉辦「解開鈕扣」服裝秀...

熱門新聞

排除異己？4國中師怒辭課審會 新版名單未補第一線代表

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

課審會新委員 全無中小學教師

全國語文競賽結果今天午夜前出爐 明在南投頒獎

中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

影／師帶偏鄉生走讀18天、360公里路 認識台灣歷史文化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。