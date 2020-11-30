2020臺灣教育科技展 力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心

2020年全球受疫情影響，各產業經濟損失難以估計，教育現場更是躲不過停班停課等危機。然而危機就是轉機，在此波疫情影響下，人們逐漸意識到「教育科技」的重要性，科技導入教學將成為未來趨勢。

今年，力宇教育與奇美聯手參與2020臺灣教育科技展，並結合多方資源創建臺灣教育科技生態圈，打造「校園智慧教室」、「個人升學學習」、「真人互動語言」、「智能機器創客」四大教育科技體驗中心，演示如何將科技運用在教學現場。

「校園智慧教室」

奇美大螢幕結合線上教學系統進行教學示範，為教育工作者提供最佳的軟硬體整合方案。

「個人升學學習」

新型態數位化學院，為孩子打造舒適的數位學習環境，使學習更加得心應手！

「真人互動語言」

透過與線上外師互動，提升語言學習成效，輕鬆取得英文能力認證。

「智能機器創客」

STEAM加上Robot，讓跨領域學習不僅可以動手操作，學習也變得更有趣！

力宇教育與奇美攜手打造數位教學體驗中心「力與美數位大無限」，歡迎一般民眾與教育工作者於12/2（三）至12/6（日）親臨臺北世貿一館參觀體驗！

圖／力宇提供

臺灣教育科技展 EdTech Taiwan，以「EdTech Can Help！科技助力，教學不停息」為年度主題，號召教育科技業者及教育工作者共襄盛舉，一同探討科技能為教育帶來的幫助。現場有超過百家單位展示、百場大師講座，期望提供教師與孩子更好的教育科技環境，孕育未來更多跨域人才，讓世界看見臺灣的教育能量！期待您的到來，讓我們為臺灣教育盡一份心力。