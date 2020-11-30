2020城市青年論壇 如何讓科技便利最大化

台灣海洋大學、台北科技大學、台北大學與台北醫學大學所組成的台北聯合大學系統校友聯合會，日前舉辦「2020城市青年論壇」，今年以「疫後青年科技力」為題，邀請到行政院政務委員唐鳳和四校的傑出校友來與學生面對面交流互動，分享防疫和科技相關貢獻。這次也使用到了slido線上提問系統，讓現場500多位學生發言非常踴躍，在台灣防疫外交、物聯網、通訊應用軟體等多項議題中，以108課綱和遠距教學最受注目。

「社會創新」、「青年參與與開放政府」一直是唐鳳委員在行政院中推動的主要任務，提到108課綱執行上的困難，現場就有人提出希望唐鳳委員和其他官員能夠多聽一線教師及同學的想法，唐鳳也以「開門造車、逆行逆來」描述，解釋其目的是要讓求學這件事能找到自己感興趣的路徑，並很自然地保留這個過程。遠距教學部分，唐鳳表示在疫情較為嚴峻的時候，已經測試過包含台灣學術網路，或研究像是國網中心等等的頻寬。

海洋大學校友總會理事長王光祥則對疫後青年防疫力部分表示，「受到疫情影響生活型態有了很大的改變，科技變成我們很重要的一部份，如何利用科技聯合各部分，這也是2020城市青年論壇最主要的目的。」活動最後大會也提供彩色中衛口罩，微星科技的電競周邊作為獎品，還有遠東生技、巨翎國際炭原力提供的防疫商品，在防疫期間送上暖意。