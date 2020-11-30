快訊

每天1顆蛋增糖尿病風險？ 教授：雞蛋是好是壞有2建議

評／十年醫奴？延長公費下鄉年限不是偏鄉缺醫的解方

「不能摸這裡！」 高雄市府與網紅聯手 教孩童保護自己

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
髙雄市社會局家防中心邀來網紅「100種理想」拍影片教小朋友保護自己。圖／翻攝「保護我自己-守護兒童免受性的傷害」
髙雄市社會局家防中心邀來網紅「100種理想」拍影片教小朋友保護自己。圖／翻攝「保護我自己-守護兒童免受性的傷害」

高雄市政府為了教小朋友保護自己，社會局家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）和網紅「100種理想」親子Youtuber合作拍攝「保護我自己-守護兒童免受性的傷害」影片在網路播放，影片與歌詞中有「不能摸這裡」、「 請尊重我的身體」，教導小朋友「胸部、屁股、生殖器」是身體最隱私的三個部位，不觸摸是尊重的表現。

家防中心表示，「保護我自己」影片盼能幫助更多家庭以易懂、易教的方式教導孩子擁有自我保護知識，藉由簡單洗腦的歌詞和動作，加上家長的解說，就像洗手口訣一樣讓孩子牢牢記在心中，希望能守護孩子平安成長。

根據已經放上YouTube「100種子理想」帳號的「保護我自己」影片和解說，歌詞一開始的「不能摸這裡」唱了3次，分別教導孩子「胸部、屁股、生殖器」是身體最隱私的三個部位，不觸摸是尊重的表現； 接著 「身體沒有秘密．不玩神秘遊戲．身體沒有秘密．不能交換東西」，是因加害者常會讓孩子以為摸身體是種遊戲，讓孩子失去防備心，搭配給予孩子好處，如零食、玩具、甚至金錢，再跟孩子說這是不能告訴別人的祕密，讓孩子產生自己特別幸運的錯覺，因此用這段歌詞讓孩子了解身體不能交換東西。

「不行就是不行．勇敢要練習．大聲喊救命．勇敢保護自己」，則是教導孩子「求救是勇敢的表現」，面對比自己有力氣的大人，一定要大聲說不行、大聲喊救命，讓隱藏的事被揭發、惡行被制止；「發生任何事情 告訴爹地媽咪 他們不會罵你 只怕來不及守護你」是讓孩子知道「爸爸媽媽與我站在同一邊」，給孩子足夠的安全感；當孩子勇敢說出來，大人要相信並求助。

高雄市家防中心今天下午將推介這支影片，希望大家多分享，一起保護孩童。

高雄市 網紅 家庭暴力

延伸閱讀

如何分辨「假奶」　網紅潔哥列五點網讚「老司機」

防路面天坑 高雄修雨汙水管線

三星堆陶豬 文創產品亮相

「網黃」是什麼？專家說宣傳性病防治要靠他們

相關新聞

每1200大專生配1心理師恐不足 教部：5年檢討一次人力

「學生輔導法」2014年底三讀通過，規定大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員。不過，把關各大學心...

中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

正值各部會明年度預算審查期，教育部統計，新冠肺炎疫情增加線上學習需求，各縣市所需的行動載具已達17.4萬台，但尚缺1.7...

「不能摸這裡！」 高雄市府與網紅聯手 教孩童保護自己

高雄市政府為了教小朋友保護自己，社會局家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）和網紅「100種理想」親子Youtuber合作...

疫情下的閱讀世界 理財擠下文學

誠品書店、博客來與Readmoo讀墨電子書，分別代表實體、網路與電子書的書店，日前各自公布疫情下的今年暢銷書榜。

「疫」外…長篇小說持續低迷

疫情下的閱讀世界，出版界原本預期讀者會靜下心閱讀長篇小說。但疫情下的書市文學依然低迷，博客來、誠品書店的十大暢銷書榜中，...

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

閩南語等本土語言111學年將列在中小學必修，教育部規畫由正職教師來教，但教師團體直指，多數教師每周鐘點數已足，再加上教本...

全國語文競賽結果今天午夜前出爐 明在南投頒獎

今年全國語文競賽由南投縣主辦，賽事今進入最後一天，而從昨起2天賽程吸引22縣市共28隊達2145位選手報名參加，縣府更動...

教育部擬幫輔導人員加薪 735人年薪增逾2萬

教育部近日發函，請各縣市政府為專業輔導人員的薪資調整案預作準備。調整案預計於民國110年1月1日上路，估計將有735人受...

教育研討會／AI衝擊教育現場 陳良基：別再考試引導教學

科技發展衝擊教育現場，科技部前部長陳良基表示，科技造成學用落差有增無減，台大前陣子學生發生多起不幸，也顯現出很多學生仍不...

當服裝秀遇上油畫 設計鬼才林國基返鄉展時尚

曾編織畫家夢的知名服裝設計師林國基，從黑手跨進時尚圈，始終沒放棄最熱愛的畫畫，今天他專程返回雲林縣舉辦「解開鈕扣」服裝秀...

教育研討會／瞻前顧後50年 黃榮村：台灣防災不力但救災內行

黃昆輝教授教育基金會今舉行教育研討會，邀請考試院院長黃榮村以「台灣教育瞻前顧後50年」進行專題演講。談及未來25年的教育...

國際稱羨「台灣總統大選談教育」 黃榮村：羨慕也要看內容

黃昆輝教授教育基金會今舉行教育研討會，邀請考試院院長黃榮村以「台灣教育瞻前顧後50年」進行專題演講。談及台灣中小學教育改...

熱門新聞

排除異己？4國中師怒辭課審會 新版名單未補第一線代表

中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

課審會新委員 全無中小學教師

全國語文競賽結果今天午夜前出爐 明在南投頒獎

高市鳥松國小慶百歲 薛香川、鄭孟洳獲頒傑出校友

中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。