「不能摸這裡！」 高雄市府與網紅聯手 教孩童保護自己

高雄市政府為了教小朋友保護自己，社會局家庭暴力及性侵害防治中心（家防中心）和網紅「100種理想」親子Youtuber合作拍攝「保護我自己-守護兒童免受性的傷害」影片在網路播放，影片與歌詞中有「不能摸這裡」、「 請尊重我的身體」，教導小朋友「胸部、屁股、生殖器」是身體最隱私的三個部位，不觸摸是尊重的表現。

家防中心表示，「保護我自己」影片盼能幫助更多家庭以易懂、易教的方式教導孩子擁有自我保護知識，藉由簡單洗腦的歌詞和動作，加上家長的解說，就像洗手口訣一樣讓孩子牢牢記在心中，希望能守護孩子平安成長。

根據已經放上YouTube「100種子理想」帳號的「保護我自己」影片和解說，歌詞一開始的「不能摸這裡」唱了3次，分別教導孩子「胸部、屁股、生殖器」是身體最隱私的三個部位，不觸摸是尊重的表現； 接著 「身體沒有秘密．不玩神秘遊戲．身體沒有秘密．不能交換東西」，是因加害者常會讓孩子以為摸身體是種遊戲，讓孩子失去防備心，搭配給予孩子好處，如零食、玩具、甚至金錢，再跟孩子說這是不能告訴別人的祕密，讓孩子產生自己特別幸運的錯覺，因此用這段歌詞讓孩子了解身體不能交換東西。

「不行就是不行．勇敢要練習．大聲喊救命．勇敢保護自己」，則是教導孩子「求救是勇敢的表現」，面對比自己有力氣的大人，一定要大聲說不行、大聲喊救命，讓隱藏的事被揭發、惡行被制止；「發生任何事情 告訴爹地媽咪 他們不會罵你 只怕來不及守護你」是讓孩子知道「爸爸媽媽與我站在同一邊」，給孩子足夠的安全感；當孩子勇敢說出來，大人要相信並求助。

高雄市家防中心今天下午將推介這支影片，希望大家多分享，一起保護孩童。