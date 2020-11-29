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排除異己？4國中師怒辭課審會 新版名單未補第一線代表

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修，教師憂衝擊既有課程時數。圖／聯合報系資料照片
國家語言發展法規定，111學年起閩南語等本土語言納中小學必修，教師憂衝擊既有課程時數。圖／聯合報系資料照片

國家語言發展法規定，111學年起本土語言納中小學必修，超出108課綱規畫範疇，教育部課程審議會正為此修改課綱。課審會上月底傳出4名國中教師因不滿決議離職，加上多名委員任期屆滿，教育部近日提出26名新版委員名單，竟無中小學教師入列。教師憂心，此名單若通過，加上仍在任的委員，具第一線教學經驗者不超過5人，審議結果恐與教學實況脫鉤。

語發法通過後，中小學本土語納必修一事屢成課審會爭議焦點。國家教育研究院提議在國一、國二、國三每周各列一學分的本土語必修，但要刪除搭配新課綱上路的彈性課程。4名任教於國中的委員不滿新課綱規畫受影響，也憂心國文、英文學分因此被排擠，上月底在會議進行中當場離席並離職，致原有48人的課審會因人數不足，休會至今。

此外，課審會有17個非政府代表委員任期屆滿，教育部近日提出26名新名單，要經課審會遴選21名新委員上任。名單包括台灣師範大學教授鄭慶民等八名教育領域學者、全教總理事長侯俊良等兩名教師組織代表、人本教育基金會執行長馮喬蘭等五名教育組織成員等。

針對這份新名單，一名有教學經驗的課審委員指出，任教於學校的教師辭職，卻完全沒補第一線代表，日後具第一線教學經驗者不超過五人。各項有關課審會的決議都已定案，只剩國中本土語教學時數擱置，教育部的名單也讓外界質疑是要「排除異己」，盡快促提案通過。

另一課審委員表示，課綱是訂來給各級教師遵循的規範，最清楚教學現場情況的一定是教師。課審會成立之初，標榜增加來自中小學現場的委員人數，這份名單與課審會的精神扞格。

但也有課審委員指出，有些委員雖未在現場教過書，也認同新課綱理念，不一定支持語發法強壓在新課綱之上。目前擱置的國中本土語提案包括僅國一列必修、國一與國二列必修，以及三年都列必修三案，即便委員將換，哪一案會通過還很難說。

教育部國教署表示，課審會有21名非政府代表約占四成五，還是有納入教師、校長和各領域專家。如果涉及專業議題，會由委員另行召開諮詢會議，請外部代表列席提供專業意見。教育部長潘文忠擔任課審會總召集人至今，已召開多次諮詢會議。

除第一線代表驟減，不具名的課審委員細數，新名單也無特殊教育背景人士；地域分布上以六都代表為主，無離島人士，恐讓偏鄉聲音被忽視，背離課審會廣納多元意見的目標。

108課綱 教育部 國家語言

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