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東華高教深根計畫 多媒體記錄林田山歷史文化

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
東華大學人文暨社會科學院近70位師生，用各種形式參與地方實踐課程，其中有學生走訪林田山，製成圖文並茂書冊。圖／東華大學提供
東華大學人文暨社會科學院近70位師生，用各種形式參與地方實踐課程，其中有學生走訪林田山，製成圖文並茂書冊。圖／東華大學提供

教育部推動高教深根計畫，國立東華大學人文暨社會科學院近70位師生、分成14組用各種形式參與地方實踐課程，其中有3組走訪花蓮林田山，以地方歷史與文化紀錄、在地療癒、田野走讀與地方社會展演3大主題，製作影像、文字、小手冊等，成果豐碩。

參加「地方歷史與文化紀錄」的學生劉宛儒、王鼎鈞、陳宜煊，分享關於林田山的故事地圖，採集當地人物和文史，製作QR code便於數位傳播分享。

第二組學生黃恩慈、陳姿穎、曹莉婕，雖然3人學糸各異，但透過參與計劃，經由師長帶領和導引，密集課程接觸後，合力創作「林田山與他們的生活」圖文小冊子，編輯風格文青、內容生動。曹莉捷表示，參與這次活動計畫，更加深刻體會在地的生命力與脈動。

第三組學生林怡君、曾筱媛、鄭維儒共同採訪地方人文采風「專訪葉秀雄老師」，製作多媒體影音，具有感染力。林怡君說，在教授的帶領之下，以不同的身分到林田山進行探索，如同尋寶般的過程難以忘懷。

推動計畫的人文暨社會科學院長王鴻濬表示，高教深耕計畫今年是東華執行第3年，以教學為核心、學生為主體，引導學校提升學生基礎能力，協助學校強化在地連結與弱勢學生輔導，以及未來投入職場就業競爭力。

東華公共事務研究學會理事長田俊雄說，東華以人文暨社會科學院的高度，積極推動高教深耕計畫，引發學生學習熱情，提升自主學習能力，培育院內十大糸所學生參與，走出校外探索能力，深入地方公共參與和關懷，投入社會場域深入學習，落實高教公共化與實踐社會責任。

東華大學人文暨社會科學院長王鴻濬（右2），帶領學生專訪人物，製成影音，更了解地方歷史文化。圖／東華大學提供
東華大學人文暨社會科學院長王鴻濬（右2），帶領學生專訪人物，製成影音，更了解地方歷史文化。圖／東華大學提供

高教深耕計畫 教育部

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