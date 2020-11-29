東華高教深根計畫 多媒體記錄林田山歷史文化

教育部推動高教深根計畫，國立東華大學人文暨社會科學院近70位師生、分成14組用各種形式參與地方實踐課程，其中有3組走訪花蓮林田山，以地方歷史與文化紀錄、在地療癒、田野走讀與地方社會展演3大主題，製作影像、文字、小手冊等，成果豐碩。

參加「地方歷史與文化紀錄」的學生劉宛儒、王鼎鈞、陳宜煊，分享關於林田山的故事地圖，採集當地人物和文史，製作QR code便於數位傳播分享。

第二組學生黃恩慈、陳姿穎、曹莉婕，雖然3人學糸各異，但透過參與計劃，經由師長帶領和導引，密集課程接觸後，合力創作「林田山與他們的生活」圖文小冊子，編輯風格文青、內容生動。曹莉捷表示，參與這次活動計畫，更加深刻體會在地的生命力與脈動。

第三組學生林怡君、曾筱媛、鄭維儒共同採訪地方人文采風「專訪葉秀雄老師」，製作多媒體影音，具有感染力。林怡君說，在教授的帶領之下，以不同的身分到林田山進行探索，如同尋寶般的過程難以忘懷。

推動計畫的人文暨社會科學院長王鴻濬表示，高教深耕計畫今年是東華執行第3年，以教學為核心、學生為主體，引導學校提升學生基礎能力，協助學校強化在地連結與弱勢學生輔導，以及未來投入職場就業競爭力。