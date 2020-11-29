中小學本土語必修誰來教？ 在職師、師培生反應冷

閩南語等本土語言111學年將列在中小學必修，教育部規畫由正職教師來教，但教師團體直指，多數教師每周鐘點數已足，再加上教本土語要考取中高級以上證照，對於原本教國文或其他科目的教師來說不容易，大幅降低教學意願。此制上路後必導致師資荒，呼籲開放具語言教學能力的外部人士入校教書。

國家語言發展法前年底三讀通過，111學年起中小學生必修本土語言，包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語。

教育部師資培育及藝術教育司科長周佩君表示，本土語言科目甫納中小學必修，目標是113學年要培育1000名本土語教師。教育部近三年設立學士後學分班，開放沒有教師證的人士進修。但她強調，這非常態性，本土語言師資培育主力還是教師的職前培育，以及由現任教師在職進修。教育部持續請師培大學開設相關課程，現有八所師培大學開設閩南語、四所大學開原住民語、兩校開客語專長。

全國教師工會總聯合會副秘書長、國小教師李雅菁表示，近年教師新陳代謝慢，最資淺也已教七到八年，相當熟悉自己的科目。再加上原任教科目鐘點數已足，多數人無意教本土語。此外，教本土語要考取中高級以上證照，門檻不低，也降低現任教師跨科意願。如果能請有經驗的外部人力指導這科，教師都會贊成。

中華民國中小學校長協會理事長張信務也說，在職教師進修本土語意願不高，較有意願的是不擔任級任教師的小學科任教師，他們要累計多科專長，才不怕缺乏鐘點數，但這種教師是少數。

大學師培生對本土語言反應也很冷。一名師培大學主管表示，師培生學分數已比一般生高，若要再加修本土語專長，負荷更重。他任教的學校兼開師培課程和開放各界職場人士來進修的班級，在職生報名人數多於在校生。