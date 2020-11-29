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中小學行動載具尚缺1.7萬台 教育部：明年預算優先補足

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
各縣市所需行動載具尚缺1.7萬台，教育部表示，預計明年前瞻基礎建設第三期計畫推動，第一年將優先補足。本報資料照片
各縣市所需行動載具尚缺1.7萬台，教育部表示，預計明年前瞻基礎建設第三期計畫推動，第一年將優先補足。本報資料照片

正值各部會明年度預算審查期，教育部統計，新冠肺炎疫情增加線上學習需求，各縣市所需的行動載具已達17.4萬台，但尚缺1.7萬台，預計明年前瞻基礎建設第三期計畫推動，第一年將優先補足，除提供學校教學使用，疫情期間也提供各縣市政府調度使用。

因應疫情，教育部資科司表示，今年2月已發布「線上課程教學與學習參考指引」，由教育部、各縣市政府和高中以下學校共同推動及執行相關措施。重點措施包括成立因應團隊統籌資源分配、公私協力合作彙整線上學習平台和教學資源與工具，結合五大電信業者提供經濟弱勢學生居家學習免費上網服務、分級統籌提供師生借用所需資訊設備、辦理線上教學演練及加強對親師生宣導，讓師生熟悉線上教學操作。另也建置教育雲「防疫不停學：線上教學便利包」。

除了給設備，教育部今年3月也推動線上教學演練，有2915所中小學（81.3％）、513所高中職（100％）參與演練。大專校院部分則以小規模、短期及部分調整授課方式進行線上教學實施與演練，共46所一般大學、18所技專校院辦理。

線上學習不只是疫情所需，去年OECD 公布教學與學習國際調查（TALIS），我國教師讓學生運用ICT完成專題或作業比例偏低，故教育部推動科技輔助自主學習前導計畫建立推動模式，今年擴大辦理「數位學習教師增能計畫」與「科技輔助自主學習計畫」，以培養教師數位科技應用能力與學生運用數位學習平台設定學習目標、學習策略的選擇與應用，依學習情況評估學習成效，並根據評估結果，規畫下一階段學習內容。

教育部 疫情 自主學習 前瞻基礎建設

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