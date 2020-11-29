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每1200大專生配1心理師恐不足 教部：5年檢討一次人力

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員，外界認為人力不足。教育部表示每五年會檢討一次人力。本報資料照片
大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員，外界認為人力不足。教育部表示每五年會檢討一次人力。本報資料照片

「學生輔導法」2014年底三讀通過，規定大專校院每1200名學生要配一名心理師、社工師等專業輔導人員。不過，把關各大學心理輔導量能的「學生輔導工作評鑑」非常態性，只在2018年執行過一次，僅46％大學通過，不通過的主因是人力不足。對此，教育部表示，每五年會檢討一次人力，另將落實下一次輔導評鑑。

教育部學生事務及特殊教育司表示，當年評鑑後已辦理補助方案，鼓勵學校申請經費來增聘員額，核定補助141校增303名專任人力。目前約只剩25所大學未達標。

多名立法委員、大學主管主張學生輔導法規定更嚴，比如台灣大學建議從每1200生配一名心理師，改以每1000生為單位。教育部則說，目前會按「教育部補助大專校院設置專業輔導人員要點」補助各大學聘專業心輔人員，一校學生未滿1萬人，最高補助三名員額；學生人數1萬人以上、未滿2萬人，最高補助五人；學生人數2萬人以上，最高補助七人。

諮商中心缺人情形恐愈來愈嚴重。多校大學諮商中心主管表示，全國大學諮商中心有一聯繫群組，幾乎各校都發現，大學生尋求諮商的人數一直在增加。每逢期中、期末考，申請諮商人數明顯增加。最近正逢新學年的第一次期中考，天氣又轉涼，都是申請諮商人數攀升的原因。

以台灣大學為例，2018年主動尋求校內諮商人數突破2000人，求助者中每七人有一人需接受進一步的專業諮商；去年校內接受諮商晤談人次首度超過1萬。

另外，教育部也正依照「社會工作人員執業安全方案」，規畫修正「補助高級中等以下學校及直轄市與縣（市）政府置專業輔導人員實施要點」，替高中以下專業輔導人員加薪。明年元旦起，專輔人員薪點折合率由現行124.7元，調高到130元。共735名專輔人員能調薪，年薪增加2萬1181元到3萬3777元不等。

教育部 大學生

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