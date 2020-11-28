教育研討會／AI衝擊教育現場 陳良基：別再考試引導教學

科技發展衝擊教育現場，科技部前部長陳良基表示，科技造成學用落差有增無減，台大前陣子學生發生多起不幸，也顯現出很多學生仍不知為何要學習，我國教育必須改變思維，不能再是「考試引導教學」，應該要以啟發學生潛能作為重點。

黃昆輝教授教育基金會今舉行「新世代 新需求－台灣教育發展的挑戰」研討會。教育部長潘文忠、考試院長黃榮村、科技部前部長陳良基、總統府資政蕭新煌，以及多名教育界人士與會，在場座無虛席，共同檢視當前教育政策。

科技快速發展對教育產生衝擊，考試委員姚立德針對人工智慧（AI）發展進行分析。他說，AI將取代一大部分工作，且AI比例加重後，社會溫度會降低，但AI無法取代藝術、哲學、愛與關懷，建議教育應要增加學生綜合決策跟分析的能力，也要培養基於人類本性的利他情懷。

但面對AI的取代性，姚立德坦言，他最擔心技職教育，他也呼籲應加速改正將被機器取代的教學內容，別讓任何一個世代的學生，成為AI衝擊勞動市場下的犧牲品。

教育部前部長吳清基今也出席研討會，並在會中向台上講者提問。他說，有人建議科學家發明的機器人，應該要把智商設定比人類笨，避免回頭讓人類毀滅。

對此，姚立德則回應，這恐怕沒辦法，現在AI的能力已經比人類聰明，科技只會不斷往前，至於吳清基的疑問，則是要探討法律跟科技倫理的議題，提醒人類要能駕馭AI，別讓AI傷害人。

陳良基也以過去在教育部的經驗指出，教育具有慣性，要大改變相對難，但科技變化快，以前最常探討到底教育是要啟發學生能力？還是為了某種目的？他說，若繼續「考試引導教學」的模式，永遠會脫節。

陳良基表示，AI已經進展到可讓學生上網，就可以找到全世界最好的老師，但我國教育不能再用考試引導教學，應該要以啟發學生潛來因應；姚立德也說，從小就要訓練學生多方思考，AI無法取代綜合性決策人才。