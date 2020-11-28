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國際稱羨「台灣總統大選談教育」 黃榮村：羨慕也要看內容

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
黃昆輝教授教育基金會今舉行教育研討會，邀請考試院院長黃榮村以「台灣教育瞻前顧後50年」進行專題演講。記者趙宥寧／攝影
黃昆輝教授教育基金會今舉行教育研討會，邀請考試院院長黃榮村以「台灣教育瞻前顧後50年」進行專題演講。記者趙宥寧／攝影

黃昆輝教授教育基金會今舉行教育研討會，邀請考試院院長黃榮村以「台灣教育瞻前顧後50年」進行專題演講。談及台灣中小學教育改革，黃榮村說，多次總統大選替台灣教育作不好示範，比如想走教改回頭路、教科書統編與恢復聯考、廢九年一貫等。他也笑稱，當時外國人還很羨慕教育是總統大選的議題，他則反酸「羨慕也要看內容」，這些並不利於推動教改，但也代表台灣重視教育。

黃榮村回顧過去25年中小學重大事件，包含九年一貫、12年國教，以及高中歷史課綱事件。針對高中歷史課綱事件，黃榮村表示，2003年是專業立場之爭，涉及高中歷史課程結構、史觀、去中國化，是專業史家分群對抗；2014年至2015年，則涉及歷史詮釋、細節史觀，以及檢核小組不當介入的程序問題，也是歷史上首次學生對抗教育部

而在2017年，國家教育研究院提議修改高中歷史課綱，包含將必修8學分減為6學分，中國史由1.5冊內容減為1冊，且由朝代編年史，放放在東亞史的脈絡，並以主題呈現，用字也力求中性，避免政治爭議。

但黃榮村說，從17年前的高中歷史課綱爭議，歷史攻防仍在持續演進，一位朋友曾告訴他，「歷史教科書之爭也反映台灣大環境分裂的事實。」若雙邊沒找到妥協的平衡，繼續玩零和遊戲，歷史教科書就沒有出路。

黃榮村也表示，教育慣性大，全面教改有著「不可能定理」，特別在中小學，因對立理念互相拉扯衝突。他舉例，如大學容量解放但有想要提升質，或希望學力提升但又要求減輕學習壓力，希望一綱多本但又希望教科書統編，或是多元競爭選才（教育效能）和公平正義的維護（如城鄉差距）的衝突。

不過，黃榮村說，總體雖不穩定，但局部可均衡，比如可在能力編班跟常態編班中取得均衡，或是在英語和數學採2班、3班為基礎，進行有限制度的特定學科能力分組。

他更說，過去多次總統大選替台灣教育作不好示範，2000年、2004年、2008年、2012年的總統大選，包含想走教改回頭路、教科書統編與恢復聯考、廢九年一貫等，教育部組織法明訂教育部是全國教育事務最高主管機關的精神，也成為玩笑一句。

黃榮村 課綱 教育部

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