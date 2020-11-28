教育不改恐釀世代落後？ 潘文忠點出3大努力方向

科技快速發展，也對現行教育產生衝擊，黃昆輝教授教育基金會今舉行「新世代 新需求－台灣教育發展的挑戰」研討會。教育部長潘文忠也點出三大教育努力方向，分別為科技對未來教育影響、培養成社會公民素養，以級面對全球趨勢的競爭力。

潘文忠、考試院長黃榮村、科技部前部長陳良基、總統府資政蕭新煌，以及多名教育界人士與會，在場座無虛席，共同檢視當前教育政策。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝致詞時表示，科技快速發展改變產業工作型態、用人需求，連帶改變人才培育的方式，教育如何因應變革才能負荷國家需求，相當值得探究。

黃昆輝表示，從威權體制成為民主體制，這是重大社會變遷，但以當前國內政治運作跟國人行為表現，普遍仍缺乏民主素養跟法治精神，特別是國民教育。他說，如何有效培育國人擁有現代民主社會的公民素養，仍值得虛心檢討。

如何透過人力培育促進產業發展提升國家競爭力？黃昆輝表示，藉由圓桌論壇，邀請專家探討新世代需要什麼樣的教育。近來國內外環境變化大，對國家產生多大的衝擊，帶來不少壓力，教育部也承受相當大的衝擊與壓力。

潘文忠則說，不管從科技對未來教育的影響，或是培養成熟社會的公民素養，到面對全球趨勢的競爭力，確實是當前教育最需要做的努力。

108課綱上路，潘文忠表示，希望藉由新課程，從國民教育開始從學生素養面向推動相關課程教學，但潘文忠也坦言「這挑戰非常大」。面對教育、大環境快速變革，教育大體系轉變沒辦法太快，但如果不改變，可能都是世代的落後，也是政府要面對的大責任。

潘文忠也向黃昆輝教授教育基金會致意，潘文忠說，基金會從未獲得教育部一塊錢的補助，但不僅是短期政策調查，也關心國人公民素養的長期追蹤，如教育價值等，以最快時間做成深入的研究調查，讓國人更加了解，也是教育部推動政策的的重要參考資料，是台灣教育發展重要的民間智庫。