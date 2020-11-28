環境論壇 「報導要喚起正向改變」

二○二○環境變遷與生態之媒體傳播策略論壇昨天舉行，面對氣候變遷的緊急危難，聯合報系願景工程執行長羅國俊期許媒體發揮擺渡人角色，把專業難懂的氣候議題讓民眾有感，進而喚起民眾意識，促成正向改變；台大生物資源暨農學院院長盧虎生盼大學生培養跨域能力，聚焦氣候變遷議題，成為地球降溫的實踐者與傳播者。

論壇由台大生農學院主辦，聯合報系願景工程、ＴＶＢＳ信望愛永續基金會及清潔生產與區域發展基金會協辦。

羅國俊致詞指出，最近鬧水荒，民眾對氣候變遷議題應更有感，聯合報對環境及氣候變遷議題長期關注，但全球升溫事態緊急，媒體報導喚起民眾意識參與減碳更重要，未來要更善盡擺渡人角色，將左岸的氣候專業問題轉譯、擺渡到右岸給一般閱聽人理解，促成改變的公共化力量。

ＴＶＢＳ信望愛永續基金會執行長阮淑祥說，記者就像蜜蜂，四處採集花蜜，也是糧食生產必要的媒合角色，在氣候變遷等重大議題，「記者是關鍵物種，絕不可以消失」。

政大傳播學院特聘教授徐美玲表示，以往的平衡報導方式不足以改變氣候變遷等問題，媒體必須發揮策動改變的積極角色。氣象達人彭啟明建議媒體要更懂得新科技敘事方式，讓民眾更有感。中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄說，媒體傳播氣候變遷議題可朝專業分眾方向規畫網頁、粉絲團，藉由培養粉絲，讓減碳議題被廣泛接受。