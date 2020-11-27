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新北最多！ 109友善校園頒獎 7類46得主無私奉獻

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今舉行「109年教育部友善校園獎頒獎典禮」。圖／教育部提供
教育部今舉行「109年教育部友善校園獎頒獎典禮」。圖／教育部提供

教育部今舉行「109年教育部友善校園獎頒獎典禮」，從各主管機關所推薦的283名卓越學校、傑出學輔主管、學輔人員及傑出導師中，遴選出8所卓越學校、38名傑出人員，共計7類46個獎項，表揚在學生學務與輔導工作推展上不遺餘力與無私奉獻的教育者，其中新北市的學校、校務人員囊括12獎，獲獎人數最多。

今年共有8所學校獲得卓越學校殊榮，其中高雄市小港區桂林國民小學推動「金色童年九年一貫」的學習環境，適性適齡發展友善校園學生事務及輔導工作融入各課程領域，以「No Child Left Behind」落實有教無類的桂林樂學堂，展現親師生經由課程及活動的適度安排與調整的融合教育，並擔任高雄市友善校園輔導資源中心、人權領域輔導團，深獲肯定。

新北市板橋區沙崙國小校長林惠珍，以及輔仁大學教務長王英洲則獲得特殊貢獻獎。林惠珍從事教職逾30年，本學年度轉任沙崙國小，秉持協調教務、學務、輔導及總務各處室分工合作，各司其職；王英洲則積極開發學務行動APP、推行學務LINE貼圖、編撰學務案例PBL系列叢書、優化行動學務2.0、建置原住民族學生、僑陸生及資教生輔導系統等，帶動國內大專校院學務創新工作風潮。

傑出學輔主管共有11人獲獎，其中高雄市橋頭區興糖國小主任張韶蘭踏實地盤點弱勢學生需求、照顧新住民家庭、關懷原住民孩童、熱心公益社區事務，特別對渴望透過打棒球翻轉生命的原住民孩子，更是付出極大心力，積極撰寫計畫、爭取相關經費，打造體能友善校園。

彰化縣立伸港國中組長傅郁茹運用創意打造學生發揮不同特性的舞台，增設賦予學生價值的活動，如伸中廣播電台節目結合國文閱讀、英語歌曲與生活時事、童軍宿營、課間快閃晉升為快閃嘉年華活動、舞蹈比賽、親善大使選拔，另有7名學務人員獲得傑出獎。

傑出輔導人員共8人獲獎，新竹市西門國小學輔導教師柯怡如面對有防衛心的個案，透過遊戲建立關係，細心觀察與理解，陪伴孩子練習真實的表達情緒與感受，重新建立人際關係與歸屬；高雄市私立樹德家商輔導組長曾綉雯結合醫療、社政、勞政、警政、諮商機構及民間機構合作輔導網絡，並在校內積極推動認輔制度、樹德愛心實物銀行、中途專班等事務，以學生為本，協助引導學生發現自我潛能。

新北市重慶國小教師簡燕鳳獲與另7人獲得傑出導師殊榮。簡燕鳳以「大家族」為出發點，創立棒棒家族，創建獨一無二的「班級誓約」、「班歌」及「棒棒班服」，並帶領孩子參加世界郵展、暑期親子集郵營、新郵記者會和郵局的體驗活動等，進行跨領域學習，並擔任薪傳教師，經驗傳承。

新北市板橋區沙崙國小校長林惠珍（圖左），以及輔仁大學教務長王英洲（圖右）獲得特殊貢獻獎。圖／教育部提供
新北市板橋區沙崙國小校長林惠珍（圖左），以及輔仁大學教務長王英洲（圖右）獲得特殊貢獻獎。圖／教育部提供

高雄市 原住民

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