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影／創新條例通過 大學有望設「小工研院」開放逕讀博

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部高教司長朱俊彰。記者潘乃欣／攝影
教育部高教司長朱俊彰。記者潘乃欣／攝影

教育部為鼓勵產學合作，研擬「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例），今天經行政院會通過，將送立法院審議。此法開放國立大學以一校設一獨立學院為原則，學院要是半導體等國家重點領域。院內人事編制和財務獨立於學校，院長就能和業界簽約合作，同時也鬆綁招生，讓優秀的學士班大學生直接讀博士，修業年限也可調整。

目前法案尚未通過，大學也在做產學合作，法案通過能帶來哪些改變？教育部高教司長朱俊彰解釋，學校若要和業界合作，需層層往上報，由校長和業界簽約，時程較長。空間使用也不自由，無法不經租用就使用校內特定空間。財務上，產學合作如有產出，都要歸入全校財庫，無法另作運用，產學合作誘因低。人才培育上也有一定規範，學士班大學生無法直接讀博士。此法案在人事、財務上都鬆綁，提供更多產學合作彈性。

朱俊彰介紹創新條例重點條文，此法開放國立大學以一校設一獨立學院、長期經營八到12年為原則，院內人事編制和財務獨立於學校，院長就能直接和業界簽約合作。另放寬財產法，各獨立學院可自訂設備資產監督管理規定，有望單獨使用一棟樓。財務上可設獨立預算並專款專用，另也鬆綁招生，讓優秀的學士班大學生直接讀博士，修業年限也可按需求調整。

朱俊彰說，此法先以小規模推動，運行成果將作為未來推動其他高教鬆綁的依據。高教無法一次性全面鬆綁，以招生為例，如果開放所有學士班學生直接讀博士，可能會出現品質管理問題。

他指出，創新條例希望催生的獨立學院，就如日前教育部次長劉孟奇所說的「小工研院」。蔡英文總統近期指示，盼頂尖大學設立「半導體學院」，也是此法的一環，希望藉此培育重點領域人才，解決「近八成博士投入學界，但多數需要博士的研發，卻在業界端進行」的困境。他相信研究能量充足的大學，都會積極投入此事。

有關獨立學院的運作，朱俊彰說明，學院設立要經「審議會」，這個會由教育部、國發會、經濟部、科技部共同組成，可審議學院的成立、續辦和計畫變更，也可命令其停辦。

至於運作成效的監督，朱俊彰表示，將由國立大學校務會議授權設置監督會，審議學院財務績效等。政府代表占三分之一，研究生代表一人，產業代表二人，專任教師代表不得低於三分之一，其餘為校外學者專家。監督會下面還要設立稽核人員，查核學院財務、內控和績效。

草案指出，獨立學院還要設「管理會」，政府代表和產業代表各占三分之一，其餘是專任教職員。管理會負責擬定營運大方針，並設院長一人，綜理院務和執行管理決議。

教育部 大學生 高教

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