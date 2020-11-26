聯合盃作文大賽花蓮初賽 四維高中9人獲獎進軍全國賽

第14屆聯合盃全國作文大賽花蓮縣初賽，近日公布得獎名單，四維高中共9名學生獲獎，將參加下月6日在台北的全國總決賽。校長蔡忠和今天勉勵獲獎學子們繼續磨練文筆，在全國賽再度打動評審的心，為花蓮爭取榮耀。

四維高中十分重視培養學生閱讀和寫作能力，多年來提供協助舉辦聯合盃作文大賽，也鼓勵學子踴躍參賽，因此在縣內國語文競賽、聯合盃作文大賽和跨校網讀，都有很好的成績。

今年聯合盃的花蓮初賽共有超過2千人參加，分成6組比試，比賽當天花蓮縣長徐榛蔚還到校為考生加油打氣 。

初賽成績近日揭曉，四維高中普二甲王思元、普三甲胡婷媗分獲高中職組三、四名，另外普三甲廖奕瑋、何章綺、黃馨禕、黃自然、張芷郡，普一丙何罄、普二丙郭怡如榮獲佳作，共9人獲獎，表現非常亮眼。

王思元文理兼備，不只有好文筆，參加遠哲科學競賽榮獲北區第一佳績、地理奧林匹亞團體組榮獲小論文金牌獎。這次他首度在聯合盃作文比賽獲獎，題目是「迷路也有好風光」，他抽離自身，用後設角度來回顧自己的成長過程，書寫出在摸索中找清楚自己道路的心境轉折，贏得評審青睞。他感謝國文老師廖于萱磨練他的寫作、導師張瑞瑞的鼓勵。

校長蔡忠和今天鼓勵9名獲獎學子，再接再厲，在全國賽再創佳績。他也感謝聯合報提供作文比賽平台，讓喜歡寫作的孩子，有舞台可以展現亮點，也感謝學校國文領域老師，在108課綱核心素養，努力提昇學子們的閱讀寫作能力。