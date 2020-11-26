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台東尚武國小今宿舍啟用 留住偏鄉教師
台東縣府留住偏鄉教師，新建4所教師宿舍營造更好服務環境，首間尚武國小教師宿舍今天啟用，2層樓新宿舍提供9間房間（含1間無障礙環境設計）及1間廚房。
縣府秘書長陳明仁表示，為避免全縣偏鄉學校教師流失，縣府去年爭取國教署補助約980萬元，以及自籌縣預算132萬元，新建4所學校宿舍，並購置設備，提供教師良好住宿環境。
啟用典禮包括陳明仁、議員尤忠正、蔡玉玲、高美珠、大武鄉長黃建賓、縣府教育處副處長魯玉玲及地方人士與會，並由學生帶動唱與音樂表演開啟序幕。
尚武國小教師宿舍新建工程於去年10月動土，歷經1年施工於今天完工啟用，宿舍原址拆除重建，2層樓新宿舍提供9間房間（含1間無障礙環境設計）及1間廚房。 提供教師優質居住品質。
縣府教育處表示，除了宿舍改善，縣府應多管齊下，如成立教師成長團體，舉辦聯誼讓單身外地教師在台東成家、獎勵進修等，讓外地教師黏在台東。
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