行政院通過文獎條例修正草案 保障藝文工作者加入勞保

行政院今日院會通過文化部擬具「文化藝術獎助條例」（下稱文獎條例）修正草案，將函請立法院審議。文化部指出，本次修正法案重點，新增「權益保障」專章，配合「文化基本法」第20條規定，增訂促進文化藝術工作者加入勞工相關保險之輔導措施；廠商辦理政府機關等之藝文採購，應為其未能投保職業災害保險之直接勞務提供者，投保商業保險代之；此外提供契約指導原則及緊急危難協助之依據等，增進對藝文工作者權益之保障。

文化部指出，去年6月起規劃及推動「文化藝術獎助條例」草案修正，共計34條條文，並修正名稱為「文化藝術獎助及促進條例」。

而為活絡藝文產業市場，文獎條例也增訂有關藝術品交易租稅改善機制，首先，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易之財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額之6％為所得額，依20％稅率扣取稅款；其次，來台參展或拍賣之文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。期盼積極打造藝術品交易的友善環境，

文化部表示，期待以上兩項租稅改善措施，能更加活絡臺灣藝文產業市場，進一步成為亞洲及國際藝術品交易的重要據點。