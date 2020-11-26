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因疫情棄海外名校回國 頂大加入爭搶菁英留學生

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
多國新冠肺炎疫情升溫但我國趨緩，教育部今年5月7日發函各校申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。本報資料照片
多國新冠肺炎疫情升溫但我國趨緩，教育部今年5月7日發函各校申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各班別總名額以外加2％為原則。本報資料照片

新冠肺炎疫情影響，許多國家教育受阻，教育部今年5月開放國內各大學以單獨招生方式，協助境外台生返台銜接學習。最後核定3540個招生名額，包括學士班2360名、碩士班941名、博士班239名。一共錄取1282人，包括學士班1185名，碩士班95名，博士班2名，當中有麻省理工學院、東京大學等海外名校生，選擇轉讀台灣大學等校。

由於報名踴躍，教育部將開放第二梯次專案，各校可在今年11月1日起公告招生簡章、明年1月29日前放榜，錄取生可在109學年第二學期入學，銜接到適當年級就讀。至於海外所修學分能否抵免，則按各校學則和學分抵免相關規定辦理，第二梯次一共核定2643個名額。

教育部表示，此專案開放各大學單獨招生，並以外加名額方式辦理，一校各班別總名額以外加2％為原則。今年5月方案一出，台師大、清大、交大等校都表示要參與，校內許多學系積極爭取名額，盼爭取好人才。

教育部也說，各校得招生系所，以校內現有的院、所、系、科、學位學程為限，學制包括學士、碩士、博士、二專，但不包含師資培育、醫學、中醫、牙醫等政府人力控管系所。申請生入學時不具師資培育資格，轉學回台後循教育學程甄選管道取得師資培育公費生身分者，不在此限。若被教育部依專科以上學校維護學生受教權益注意事項列為「列管」或「不通過」的系所班別，不得申請。

在此之前，去年底香港校園受反送中事件波及，教育部就首度辦理專案轉學方案，採外加名額錄取在港台生。台灣大學多校參與辦理在港台生回台學習，這學期有181人循專案轉學管道成為台校學位生，增加我國高教生源。

教育部 台灣大學 新冠肺炎

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