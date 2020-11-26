健行科大投資競賽 高中生善用投資工具抱走萬元獎金
健行健行科技大學財務金融系昨天舉辦2020全國高中職投資競賽，廣邀全國各高中職生參與，共108所高中職、2270同學熱情報名。希望藉由競賽模擬股票操作方式，鼓勵高中職生從日常生活中培養金融素養。共有8位高中職同學獲獎，第一名同學可獲得1萬元獎金。
報名的同學來自全台各學校，其中彰化高商、松山家商、育達家商和虎尾農工四所學校約占全體人數的32%。參賽的科系以商科學生居多約佔全體人數80%，顯示投資競賽活活動對商科學生有絕對的吸引力。
比賽由來自水里商工電機科的曾英哲獲得第一名，他說，這次競賽不只是獲得一筆獎金 ，其對於我人生態度和投資觀念都有極大的影響。期許健行科大的虛擬投資競賽可以進一步被推廣，讓未來參加的學弟妹從中獲得啟發。
健行科大財金系主任吳佩珊表示，財金系向來就非常重視金融人才的培育，除了設有「投資理財」組之外，更設有「股票分析」契合式學分學程，積極鼓勵同學在大四時到證券機構實習。同學在實習期間，只要能符合實習單位的要求就能領有月薪，享有勞健保和年終獎金等福利。若表現優異，畢業後更能直接被錄用為正式員工，達成畢業即就業的目標。
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