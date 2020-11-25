聽新聞
test
0:00 / 0:00
教部祭4箭改造大學宿舍 疫情讓這一支射不出去
蔡英文總統去年8月參訪逢甲大學新宿舍，指示提升各大學宿舍品質。教育部高教司官員也坦言「宿舍不該像軍營」，去年推出5年50億元宿舍改造計畫，鼓勵大學申請改善宿舍環境、弱勢生校外租屋補助等「四支箭」。當中有一支要補助大學興辦校外學生社會住宅空床補助，教育部坦言，受新冠肺炎疫情影響，目前尚無學校申請。
針對尚未射出的這一支箭，高教司表示，考量各校宿舍、校地有限，但校外資源豐沛，教育部引導校內宿舍較不足的大學，積極租用校外大型民宅，興辦學生社會住宅。針對出租率達一定比率的學校，教育部補助空床時帶來的宿費收入短缺，減輕租用民宅的資金壓力。但受疫情影響，目前尚無學校申請。
不過多所大學踴躍申請改善宿舍，教育部統計，已有29校申請改造58棟宿舍。舉例來說，交通大學十二舍就在教育部補助下完成改裝，增設工業風沙發大廳，地下室還有籃球機、拳擊練習區等，吸引學生注目。
教育部也補助各校改建或新建宿舍時，工程經費的貸款利息。高教司指出，由校舍改為宿舍者，最高補助100％貸款利息；新建宿舍者，最高補助50％利息。目前有五校申請新建宿舍並申請此款項。
另一箭是校外弱勢生租金補助，教育部指出，這項補助從108學年推動至今，大專校院共9506人次獲協助，共補助7163萬6650元，減輕外宿弱勢生的租屋負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言