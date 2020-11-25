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大學宿舍拚5年翻新6.4萬床 「漲」聲四起

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
交通大學申請教育部補助，今年改造男生宿舍交誼廳，另新增投籃機和拳擊練習區促舍友交流，吸引注目。圖／交通大學提供
交通大學申請教育部補助，今年改造男生宿舍交誼廳，另新增投籃機和拳擊練習區促舍友交流，吸引注目。圖／交通大學提供

最近多所大學不約而同調漲宿舍費，一大原因是教育部去年啟動五年50億元的「打造年輕世代宿舍新環境」四支箭政策，其中一箭鼓勵大學提案翻修宿舍，並由教育部以舍內床位為單位，平均每床補助4萬元；校舍改為宿舍，每床補助8萬元。此舉讓原本資金不足的大學跨出第一步，陸續宣布宿舍翻新。但教育部沒補助全額，只好調漲費用來吸收成本。

總統蔡英文去年8月參訪逢甲大學新宿舍，指示全面提升宿舍品質。教育部隨後提出四箭計畫，2023年前要拚6.4萬床翻新，目前有29校申請翻修58棟宿舍。國立大學如清華大學、中央大學等，都在政策發布後把握機會，替校內老舊宿舍換新裝。

清大近日宣布翻修校內宿舍「實齋」，副學務長侯建良說自己也是校友，實齋從他20年前畢業至今都沒整修。整修後一床費用從每學期近1萬元，漲為1.4萬元，漲幅約四成。

中央大學明年農曆年後也要翻新多棟研究生宿舍，該校學務長林沛練表示，整修後要調漲三成才能收支平衡，但一次漲三成恐讓學生吃不消，下學年擬先調漲一成，並規畫逐年調漲。

交通大學十二舍已在教育部補助下完成改裝，增設工業風沙發大廳，地下室還有籃球機、拳擊練習區等，收費調漲3％。

宿舍翻新後變貴，引發學生團體反彈。一名清大學生表示，上一棟翻修的宿舍約漲兩成，實齋漲四成太多。

但也有學生支持使用者付費，一名入住交大新宿舍「研三舍」的應屆畢業生說，該舍住宿費每月4000多元相當高，但幾乎是全校最難抽的一棟。不過房內設備全新，且有獨立衛浴，除了地點靠山區較潮濕，其餘都令人滿意。

針對多校學生反彈漲價，大學主管表示，教育部非全額補助翻新，再加上物價提高，宿舍人員工資提升，若由學校出資，對非住宿生不公平。經各種衡量，唯一的配套就是漲價。教育部高教司科長吳志偉表示，宿舍營運由各校自行負責，教育部建議各校落實資訊公開，好好和學生溝通。

宿舍 教育部

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