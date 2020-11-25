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影／國歌音高太難唱！新錄中學版國歌走原民風加小清新

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
六龜高中合唱團新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。圖／六龜高中提供
六龜高中合唱團新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。圖／六龜高中提供

國歌時，有不少學生覺得國歌音域太高、旋律沉重，而不願開口大聲唱。為了讓學生們都能放聲唱國歌，六龜高中合唱團在校長梁華蓁的帶領，新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。

六龜高中上周錄製完中學版國歌，將音樂檔案放置於學校官網及臉書粉絲專頁，公開分享，歡迎各級學校下載使用。梁華蓁說，這幾天陸續收到各縣市音樂老師及學務人員的正向回應，有老師稱讚這個版本充滿南方陽光燦爛的色彩；也有網友說此版本速度節奏及音域，讓整個曲子脫胎換骨年輕100歲，而且跟上時代！

六龜高中合唱團在醫師指揮陳俊志引領下，不只唱出學生的自信、唱出六龜地區的溫暖與愛，更代表台灣唱進了國際世界大賽，上星期才受總統府邀請，參與「晨曦．高雄-2020總統府音樂會」演唱。學校透過USR教育部大學社會責任計畫，以「音樂科技」為主題，與台南藝術大學應用音樂系助理教授劉聖賢進行數項課程及作品創作，其中，錄製「中學版國歌」並公開分享正是第一個專案成品。

原本國歌是C大調，新錄製的「中學版國歌」降了一個全音，變成降B大調。

學務主任湯敬翔說，過去清早升旗唱國歌時，學生總是窘於開口，因為坊間可以找到的國歌版本，多半是屬於成人演唱，或是非常雄壯宏偉、但節奏緩慢的版本。中學生遇到變聲期加上擔憂破音，所以朝會場上，往往只有校長跟主任高聲用力撐場。這一次錄製的「中學版國歌」，節奏輕快有活力，洋溢青春色彩，加上音域進行調整，所以錄唱時，連學生都說，從來不知道國歌可以唱起來這麼好聽而且響亮悅耳。

六龜高中合唱團新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。圖／六龜高中提供
六龜高中合唱團新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。圖／六龜高中提供
六龜高中合唱團新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。圖／六龜高中提供
六龜高中合唱團新錄製「中學版國歌」，音域降低搭配簡單的伴奏，原住民孩子唱出另一種中學生的小清新國歌，免費公開提供分享。圖／六龜高中提供

國歌 六龜 原住民

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