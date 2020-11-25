課審大會過半委員任期到 候選名單一次看

教育部課審大會委員有超過一半的委員，任期已在11月24日到期，教育部提出26名候選名單，將經由課審會審查會遴選21名新委員上任。不過，由立院各黨派推舉公正人士共15名的課審會審查會委員名單上周三才正式出爐，原訂本周一召開首場會議完成遴選，但因討論議程、遴選制度花費3個多小時未果，預計12月2日召開二次會議，針對26名候選人進行實質書面審查，有12名可望連任。

本屆課審會任期到期的委員共有17人，但因國家語言發展法規定國民教育階段「本土語文」列部定必修，有4名國中組課審委員不支持國中3年都要必修本土語文無預警請辭，課審會目前也因代表性不足陷僵局，適逢課審會重組，若加上這辭職的4人，共需選出21名新任委員。

教育部已提出新委員名單並送行政院核定，準備交由立法院推派組成的「審查會委員」進行審查。不過，15名「審查會委員」委員名單直到上周三才正式出爐。教育部也緊急邀集開會，但首場會議中仍討論未果，目前課審大會委員仍是懸缺。

一名與會者透露，上周五才收到候選人名單電子檔，23日召開首場會議，當天一早才收到紙本，但晚上就要開會，時程相當趕。而在首場會議中，光是釐清議程、遴選辦法就討論了三小時，會中決議12月2日召開二次會議，針對課審大會候選人進行實質書面審查。

教育部表示，過去也曾發生過任期結束前，但還沒選出新委員的狀況，教育部會依法踐行完整行政程序，並尊重「課程審議會委員審查會」的專業審查機制，待課審會審議大會委員完成改聘後，也將儘速召開課審大會，繼續審議新課綱，無空窗期問題。

根據「高級中等學校法」規定，課審委員由行政院就國內具教育專業的專家學者、教師組織成員、校長組織成員、家長組織成員、其他教育相關之非政府組織成員及學生代表，提名委員候選人，提交課審會委員審查會以過半數同意後，送請行政院院長聘任。

課審會審議大會非政府代表委員候選人名單：

專家學者（候選8人，應聘7人）：國北教課程與教學傳播科技

研究所教授張新仁、屏教大教育系副教授王慧蘭、台師大機工系教授鄭慶民、海洋大學教育所教授張正杰、國北教教育系教授兼副校長張郁雯、屏東大學教育系副教授王儷靜、台南大學教育系教授許誌庭、北科大師培中心副教授林志哲。

教師組織成員（候選2人，應聘2人）：全教總理事長侯俊良、全國教師會理事李雅菁。

家長組織成員（候選3人，應聘2人）：台南市中小學家長協會榮譽理事長高明禮、全國家長團體聯盟理事王文賓、台灣家長教育聯盟理事長謝國清。

校長組織成員（候選4人，應聘2人）：鼓山高中校長莊福泰、永平高中校長劉淑芬、高雄市中小學校長協會榮譽理事長黃秀霞、台北市國小退休校長協會會員鄧美珠。

教育組織成員（候選5人，應聘4人）：台灣實驗教育聯盟法務部執行長魏坤賓、人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣閱讀文化基金會執行長陳一誠、自治教育推廣協會祕書長吳律德、保障教育選擇權聯盟總召集人陳怡光。

學生代表（候選4人，應聘4人）：文化大學學生范智鈞、政治大學公共行政碩士生陳法霖、長榮大學進修學士管理系學生楊昀臻、東海大學經濟系學生陳愷為。