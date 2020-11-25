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假日打招生電話陪自習 私校師加班勞權無法可管

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
圖為示意圖，與新聞當事人無關。本報資料照片
圖為示意圖，與新聞當事人無關。本報資料照片

教師團體昨舉行記者會，肯定台中市率先讓公校教師假日上班可領加班費，但私立學校教師連加班費都不敢奢求。全國私校工會理事長尤榮輝表示，私校教職員出勤和休假無法律規範，少子化後，被剝削的情況更加嚴重。工會上月底去函教育部，請教育部解釋私校教職員休假為何不能比照公務員，不過至今未獲教育部回覆。

尤榮輝表示，公校教師比照公務人員，私人單位則有勞基法，對勞工的出勤、休假都有嚴格規定，但私校教職員沒有任何制度規範，處於三不管地帶。私校教師超出範圍的服勤，衍生過勞或損害健康問題；假日上班也未能領取津貼，引發諸多勞資爭議。工會盼政府讓私校教職員工時、休假達文明國家基本人權水準。

分析各教育階段教師勞動情形，尤榮輝表示，大學教師屬責任制，沒有加班問題。私立高中教師超時加班情形就很嚴重，時常聽聞私校教師晚上或周休要陪學生自習，或打招生電話、參加研習等，勞動條件遠不如公校。

加班費 教育部 公務員

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