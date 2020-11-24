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教育實習要津貼 教團：別只讓有錢人能活下來

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
有民眾提案希望政府研擬政策，給予教育實習學生實習補助津貼。圖／擷取自公共政策網路參與平台
有民眾提案希望政府研擬政策，給予教育實習學生實習補助津貼。圖／擷取自公共政策網路參與平台

有民眾在「公共政策網路參與平台」提議，希望政府研議給予教育實習津貼，提案一個多月，今日達5000人附議門檻。教團認為，教育實習有從事勞務，學校對師培生也有指揮監督的情形，有勞務付出就該有對價，應恢復實習津貼，或不可少於基本工資，否則恐無法促進階級流動，想靠教育也不能翻身。

若想成為一名教師，除了接受師培教育，還得先通過教師資格檢定，接著去學校實習半年後取得教師資格，再通過教師甄試分派入校。而在教育實習階段，跟班、試教、跑公文、做海報，各式工作樣樣來，朝九晚五的工作，也沒時間兼差打工，若有生活費壓力，恐得縮衣節食過半年。

高教工會組織部主任林柏儀表示，就客觀來看，教育實習有從事勞務，實習階段在學校會被指揮監督，要處理各類雜物跑、公文，替代行政教學人力。他認為，有勞務付出就該有對價，恢復實習津貼，或不可以少於基本工資，是非常合理的訴求。

根據師培生實習法規，師培生在教育實習機構日間辦公時間內，不得進修、兼職或從事其他業務，若要在課後兼差，還要取得實習指導教師及實習輔導教師同意。林柏儀表示，兼差限制往往存在於「勞動契約」中，這也證明教育實習存在勞動關係。

林柏儀也提到，不少人在談青年貧窮化，若要一名實習教師在實習期間負擔所有實習費，恐會產生階級篩選效果。他認為，師培生背景多元，卻是有錢人才能活下來，實習給予合理津貼，也是矯正階級篩選的必要措施。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，主管機關確實可來思考是否給津貼，早期有實習津貼，生活確實比較穩定，若能恢復實習津貼，對實習生的生活一定會有幫助。

提案者也認為，若能給予實習學生津貼，可使實習學生減緩經濟壓力，上班時專注於教育實習，下班後也有餘裕能準備隔日教材；透過津貼，也有助於減少師培中的經濟條件限制，促進階級流動，不用在辦公時間外另尋打工。

提案者也試算教育實習津貼，若以近4年教檢通過人數，以及今年教育部師資培育與藝術教育行政及督導來計算每月4000元補助款，將當年度通過教檢人數乘以補助金額，再乘以6個月，等於實習學生補助津貼總額，約佔整體教育部預算比例不到1%（0.00089），總花費平均約為1.14億元。

實習 教育部 基本工資

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