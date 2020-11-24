準教師教育實習做牛做馬 5千人附議要津貼

通過教師資格檢定的「準教師」，還需再經過半年實習，才能正式取得教師資格，但教師實習究竟算是在當學生還是老師？有民眾在「公共政策網路參與平台」提議，教育實習本身具有工作性質，且須負擔學分費、交通費、住宿費，朝九晚五難兼差，希望政府研擬政策，給予教育實習學生實習補助津貼。提案一個多月，今下午達5000人附議門檻，教育部必須在明年1月24日前回應。

一名正在北部某實驗國小實習的師培生表示，學校著重實務操作，老師上課，就跟著一起上課、帶班、試教，偶爾也要協助連繫家長，學校若舉行外校增能研習，也要到場支援行政。

為了賺取未來準備教甄階段的生活費，不給家裡壓力，這名實習教師更是「超前部署」。每天下午四點半從學校下班，半小時內就趕到補習班繼續上班，回家已經晚上快九點，還要準備明天試教的課程，常要弄到快凌晨才能真正休息，她認為，若能有實習津貼不無小補，

一名已完成教育實習的「準教師」則說，平常要做海報、整理檔案、午休或下午協助競賽、協助帶轉學生新生訓練，還要擔任外師翻譯、跟導師班、試教等，工作內容百百種，實習期間不僅沒津貼，還要付學分費，且實習教師必須通過教檢才能實習，認為不給津貼不合理。

事實上，早期教育實習為期一年，每月還有實習津貼8000元，且是「實習教師」定位。但2002年「師資培育法」修法，將教育實習納為職前教育課程之一，不僅取消實習津貼，更將實習教師定位為「在學學生」，半年實習期間無薪可領，還需繳交四學分學分費。

對此，教育部回應，教育實習期間需有教師在旁指導，不能獨立執行業務，也不是從事正式教師的教學，或獨立擔任教育行政；至於繳納學分費，教育部表示，各師培大學及教育實習機構，仍須對學生進行實習輔導。

教育部表示，教育實習學生可在實習期間擔任教育實習機構補救教學、課後扶助、中小學代課教師、幼兒園代理教師等，並支領鐘點費；通過教師資格考試者，也可到偏遠地區或海外台灣學校及僑民學校，擔任支薪的代理教師，並以兩年教學年資，折抵半年教育實習；低收入／中低收入戶清寒學生，教育部則會在實習期間提供助學金每月一萬元。