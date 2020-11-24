貢寮5校合辦草嶺古道健行 鼓勵學生了解家鄉擁抱自然

一年一度的「草嶺古道芒花季」已正式展開，貢寮地區5所小學今日共同辦理「貢寮策略聯盟草嶺古道健行活動」，鼓勵學童「走向戶外、擁抱自然」，享受健行的樂趣並認識家鄉芒花季的美景。

新北市教育局表示，本次活動由貢寮國小主辦，澳底、和美、福隆和福連國小四校協辦，150位親師生在鍾耀磊區長及5校校長的帶領下，從貢寮國小一起出發，沿途欣賞貢寮在地的自然人文風光，包括長達180年歷史的德心宮、生態豐富的遠望坑親水公園、綠油油的水梯田、鬱鬱蔥蔥的森林、隨風搖曳的芒花以及雄鎮蠻煙碑、虎字碑等歷史古蹟。

貢寮國小楊智先校長表示，「草嶺古道健行」活動原屬貢寮國小的校訂課程之一，現整合在貢寮策略聯盟的架構下，將這項活動擴大為全貢寮區5所小學的共同課程，希望藉此帶領學生走出戶外、認識家鄉在地特色、激發愛鄉土之情懷並養成運動的習慣，增進身體健康，勇於接受挑戰、提升自信。

為了完成這次的健行活動，5校學生平常做足了準備，每天利用課間活動時間規律運動，逐漸提升自己的體能。活動當天，每位學生根據自己的體能狀況，調整速度，都能走完全程。在抵達終點的那一刻，每個學生臉上都露出自信與滿足的笑容。就讀貢寮國小的學生蕭煜洋說，自己很期待草嶺古道健行活動，可以讓自己的體能越來越好，證明自己也能夠完成；福隆國小學生林正皓說，自己曾經一度想放棄，但想起老師說的話，如果沒有走到最後，就看不到更美麗的風景。後來還是堅持下去完成了這次的旅程。