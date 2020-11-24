快訊

中國「晶片自主」只是虛浮？紫光集團的債券違約風暴

找到了！台中「體育老師」教室露鳥還po網 國小生趴睡全入鏡

教部放寬非正規教育課程規定 6學分就能開學程

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今正式發布修正「非正規教育學習成就認證辦法」，大幅放寬學程課程學分下限，提升終身學習機構開課彈性。記者趙宥寧／攝影
教育部今正式發布修正「非正規教育學習成就認證辦法」，大幅放寬學程課程學分下限，提升終身學習機構開課彈性。記者趙宥寧／攝影

教育部今正式發布修正「非正規教育學習成就認證辦法」，大幅放寬學程課程學分下限，提升終身學習機構開課彈性。不過，民眾取得同等學歷報考大學學士班資格不變，年滿22歲且累積達40學分以上者，才具有報考大學學士班資格同等學力，也可作為學分抵免或升遷考核的參考依據。

根據「終身學習法」，終身學習機構如社區大學、部落大學，或是社會教育機構等；非正規教育課程則分為兩種，一是單科課程，另一種是由多門單科課程包裹而成的學程。

教育部終身教育司科長陳慶德說明，修法前學程課程有至少要開滿20學分，但該制度實施多年，卻僅開成10多門學程課，可見終身學習機構開課難度高，因此把20學分大幅調降至6學分，機構只需開幾門課就能變學程，可以申請課程認證。

除此之外，單科課程也從最高6學分調降為最高3學分，原先課程需開滿2周，現在也刪除此條款。陳慶德表示，在兼顧課程教學品質的原則下，適度修正上課周數跟開課限制，提升開課彈性，也能讓課程內容更多元豐富。

針對調降學分效益？陳慶德表示，對非正規教育機構來說，降低學程開課門檻後，鼓勵機構可設計符合不同族群、文化、經濟條件的學習課程，若機構經營出特色學程，對外也好吸引民眾參與。

為鼓勵民眾參與終身學習意願，並作為入學採認、學分抵免或升遷考核的參考，教育部自2006年起委託國立台灣師範大學辦理課程認可及發給學分證明書業務，後續因應課程內容日趨多元，為擴大辦理規模、打破地理區域限制，另於2017年起委託國立空中大學辦理數位課程認證業務。

教育部表示，申請通過認可的課程，其內容相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域等課程；截至今年8月，通過課程認可的終身學習機構數計有707家、課程總數計有2014門、學分數合計有4740個。

教育部

延伸閱讀

非營利幼兒園242園 教部再喊：113年平價教保達7成

這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

自學生找無教師認證學習歷程 教部：可自製PDF檔

裝大學生成立動漫工作室 謊稱要靠捐款拿學分詐財

相關新聞

教師例假出勤補休竟要自費代課 教團籲「別再吃豆腐」

學校假日舉辦親職活動要教師支援，竟都是老師在「做功德」？全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，各校教師若在例假日出勤，雖...

非營利幼兒園242園 教部再喊：113年平價教保達7成

國內公立幼兒園供不應求，入學門票搶破頭，為提供家長平價多元教保服務，教育部表示，目前全國已設立非營利幼兒園242園（含1...

教部放寬非正規教育課程規定 6學分就能開學程

教育部今正式發布修正「非正規教育學習成就認證辦法」，大幅放寬學程課程學分下限，提升終身學習機構開課彈性。不過，民眾取得同...

出席雙語國家會議 總統：我學英文也很慘

蔡英文總統昨偕同副總統賴清德出席「二○三○雙語國家政策第一次諮詢會議」，蔡總統指出，英語能力是台灣走向世界的必要能力，期...

這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

多所大學搶設醫學系，今年有清華大學、中興大學、中山大學、元智大學申請設醫學系，各校申請案要經醫學院評鑑委員會（TMAC）...

教育部設10間區域中心 結合45校推動新興科技

108課綱新增科技領域課程，教育部表示，為促各校新興科技教學專業，國教署在北中南東區共設10所區域推廣中心擔任「領頭羊」...

選高中或高職？大學生組「移動的職探中心」助探索

國內選讀一般高中和技術型高中的國三生各占一半，由台北大學和台灣大學兩校學生組成的新創團隊「直覺ｘ職掘」打造「移動的職業探...

新北以外每縣市至多3間職探中心 偏校生難進用

立法院2014年三讀通過的「技術及職業教育法」規定國中、小學生要接受職業探索教育，教育部國教署為此補助各縣市成立職業試探...

準教師實習給津貼 5千人附議

通過教師資格檢定的「準教師」，還需再經過半年實習，才能正式取得教師資格，如今有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，認為教...

桃園市推廣韻律體操有成 全國賽獲33金12銀11銅佳績

桃園市韻律體操發展協會上周在全國錦標比賽獲得33金12銀11銅好成績，選手們努力有了成果，高興之餘，仍然繼續辛苦的為更好...

腳開門、伸縮口罩、防疫販賣機 學童創意發明助防疫！

高雄市教育局昨天舉辦2020Maker創意發明競賽，有454件發明作品參賽，有不少是防疫作品，如「伸縮口罩」、「防疫販賣...

保障學術研究費 私校師籲修法

部分私校面臨少子化，以健全財務等理由，刪減教師學術研究費，有私校老師上公共政策網路參與平台提案，請求修法，讓私校教師本俸...

熱門新聞

這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

爸退休每天看國中課本古人長相都認得 兒嚇傻：決定幫他報名會考！

小一對爸媽的問候語從早安變成早上好要糾正嗎？ 家長陷兩難

學期減2周陽明醫科課沒變少 周考70頁學生喊壓力大

僅4.5萬人報考再探低 110年第二次高中英聽下月登場

高中多元選修看手氣？數學進階研究變成焊接課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。