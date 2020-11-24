教部放寬非正規教育課程規定 6學分就能開學程

教育部今正式發布修正「非正規教育學習成就認證辦法」，大幅放寬學程課程學分下限，提升終身學習機構開課彈性。不過，民眾取得同等學歷報考大學學士班資格不變，年滿22歲且累積達40學分以上者，才具有報考大學學士班資格同等學力，也可作為學分抵免或升遷考核的參考依據。

根據「終身學習法」，終身學習機構如社區大學、部落大學，或是社會教育機構等；非正規教育課程則分為兩種，一是單科課程，另一種是由多門單科課程包裹而成的學程。

教育部終身教育司科長陳慶德說明，修法前學程課程有至少要開滿20學分，但該制度實施多年，卻僅開成10多門學程課，可見終身學習機構開課難度高，因此把20學分大幅調降至6學分，機構只需開幾門課就能變學程，可以申請課程認證。

除此之外，單科課程也從最高6學分調降為最高3學分，原先課程需開滿2周，現在也刪除此條款。陳慶德表示，在兼顧課程教學品質的原則下，適度修正上課周數跟開課限制，提升開課彈性，也能讓課程內容更多元豐富。

針對調降學分效益？陳慶德表示，對非正規教育機構來說，降低學程開課門檻後，鼓勵機構可設計符合不同族群、文化、經濟條件的學習課程，若機構經營出特色學程，對外也好吸引民眾參與。

為鼓勵民眾參與終身學習意願，並作為入學採認、學分抵免或升遷考核的參考，教育部自2006年起委託國立台灣師範大學辦理課程認可及發給學分證明書業務，後續因應課程內容日趨多元，為擴大辦理規模、打破地理區域限制，另於2017年起委託國立空中大學辦理數位課程認證業務。

教育部表示，申請通過認可的課程，其內容相當於專科學校副學士班及大學學士班開設的人文、藝術、社會或科技領域等課程；截至今年8月，通過課程認可的終身學習機構數計有707家、課程總數計有2014門、學分數合計有4740個。