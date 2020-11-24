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非營利幼兒園242園 教部再喊：113年平價教保達7成
國內公立幼兒園供不應求，入學門票搶破頭，為提供家長平價多元教保服務，教育部表示，目前全國已設立非營利幼兒園242園（含10分班），未來將持續推動，預計112年全國至少增加公共化幼兒園共計3000班，預計113年可達成學前幼兒入園率7成，其中平價教保服務供給量將提高至7成。
為減輕家長育兒負擔，教育部國教署與各地方政府合作增設公立幼兒園，也與非營利法人協力辦理非營利幼兒園。2012年發布施行「非營利幼兒園實施辦法」，將公私協力辦理的非營利幼兒園法制化，由政府及非營利性質法人協力辦理，以成本價經營，提供家長平價、優質及弱勢優先的公共化教保服務。
為擴大公共化教保服務，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」及「我國少子女化對策計畫」，規畫112年全國至少增加公共化幼兒園（公幼、非營利幼兒園）計3000班，預計113年可達成學前幼兒入園率7成，其中平價教保服務（包含準公共化幼兒園）供給量提高至7成。
針對國內平價教保服務，教育部表示，就讀「公立幼兒園」月繳2500元，就讀「非營利幼兒園」月繳3500元，就讀「準公共幼兒園」月繳4500元，就讀非營利及準公共者，第三胎以上再減繳1000元；低收入戶、中低收入戶就學「免費」。扣除家長自行繳交費用外，其營運成本所需差額由政府支應。
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