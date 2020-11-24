教師例假出勤補休竟要自費代課 教團籲「別再吃豆腐」
學校假日舉辦親職活動要教師支援，竟都是老師在「做功德」？全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，各校教師若在例假日出勤，雖可選擇補休，但若補休日當天有課務在身，教師還得自己調課，甚至自掏腰包請同事代理。台中市政府教育局9月底創全國之先，增加請領加班費的選項，侯俊良呼籲教育部及全國各縣市跟進，別再吃老師豆腐。
學校常會在假日期間舉行親子教育活動，如家長會、親子講座，或是各類教育競賽，如科展、音樂舞蹈競賽，甚至是賽前集訓，抑或是地方特色活動，如划龍舟、燈節等，常會需要學校教師在例假日出勤加班支援。
侯俊良指出，長期以來學校對於教師例假日奉派出勤的補償機制為「可自執勤務當日起一年內，依教師需求以小時為單位，自行選擇補休，課務由教師自理」，表面上有補償，事實上若補修當日有課務在身，教師還必須先把課務調開，或是另覓代理人員，勞務並未被解除。
台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，前年接獲會員投訴，認為這項制度不合理，事後向中市府要求提出教師加班紀錄，沒想到「答案竟然是零！」，教育局根本沒在控管人事成本。
洪維彬說，即便一般受雇勞工假日出勤都還有加班費，雇主也不能用「沒錢」理由來搪塞，事後經由勞工局雙邊調解，費時一年爭取，最後中市府拍板，教育局也在9月23日發函各級學校，增加「領取加班費」的選項，恢復教師應有的勞動權益。
至於教師加班費怎計算？洪維彬說明，根據中市府規定，會將教師全薪先除以30天，再除以8小時後變成時薪，也就是1比1，換算下來也比鐘點費高一點，第一線教師都給予高度肯定。
不過，也有教師憂心，若學校預算不足，加班費恐怕是「看得到，吃不到」。侯俊良則表示，根據中市府公文，若學校加班費預算不足，可向教育局申請；洪維彬也指出，這也提醒學校在辦活動的同時，思考人事成本，以及活動必要性，將有助於行政減量。
針對教師加班勞權議題，侯俊良表示，不排除會再做全國性調查。他說，家長也不會希望我們的教育成果，是建築在違反老師勞動權益之上。台北市產業總工會總幹事陳淑綸也呼籲教育部應通令各縣市學校立即改正、通盤檢查。
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