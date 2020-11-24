教師例假出勤補休竟要自費代課 教團籲「別再吃豆腐」

學校假日舉辦親職活動要教師支援，竟都是老師在「做功德」？全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，各校教師若在例假日出勤，雖可選擇補休，但若補休日當天有課務在身，教師還得自己調課，甚至自掏腰包請同事代理。台中市政府教育局9月底創全國之先，增加請領加班費的選項，侯俊良呼籲教育部及全國各縣市跟進，別再吃老師豆腐。

學校常會在假日期間舉行親子教育活動，如家長會、親子講座，或是各類教育競賽，如科展、音樂舞蹈競賽，甚至是賽前集訓，抑或是地方特色活動，如划龍舟、燈節等，常會需要學校教師在例假日出勤加班支援。

侯俊良指出，長期以來學校對於教師例假日奉派出勤的補償機制為「可自執勤務當日起一年內，依教師需求以小時為單位，自行選擇補休，課務由教師自理」，表面上有補償，事實上若補修當日有課務在身，教師還必須先把課務調開，或是另覓代理人員，勞務並未被解除。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，前年接獲會員投訴，認為這項制度不合理，事後向中市府要求提出教師加班紀錄，沒想到「答案竟然是零！」，教育局根本沒在控管人事成本。

洪維彬說，即便一般受雇勞工假日出勤都還有加班費，雇主也不能用「沒錢」理由來搪塞，事後經由勞工局雙邊調解，費時一年爭取，最後中市府拍板，教育局也在9月23日發函各級學校，增加「領取加班費」的選項，恢復教師應有的勞動權益。

至於教師加班費怎計算？洪維彬說明，根據中市府規定，會將教師全薪先除以30天，再除以8小時後變成時薪，也就是1比1，換算下來也比鐘點費高一點，第一線教師都給予高度肯定。

不過，也有教師憂心，若學校預算不足，加班費恐怕是「看得到，吃不到」。侯俊良則表示，根據中市府公文，若學校加班費預算不足，可向教育局申請；洪維彬也指出，這也提醒學校在辦活動的同時，思考人事成本，以及活動必要性，將有助於行政減量。