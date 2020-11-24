快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教師例假出勤補休竟要自費代課 教團籲「別再吃豆腐」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
面對不合理的教師例假日出勤補償機制，全國教師工會總聯合會呼籲各縣市正式教師勞權。記者趙宥寧／攝影
面對不合理的教師例假日出勤補償機制，全國教師工會總聯合會呼籲各縣市正式教師勞權。記者趙宥寧／攝影

學校假日舉辦親職活動要教師支援，竟都是老師在「做功德」？全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，各校教師若在例假日出勤，雖可選擇補休，但若補休日當天有課務在身，教師還得自己調課，甚至自掏腰包請同事代理。台中市政府教育局9月底創全國之先，增加請領加班費的選項，侯俊良呼籲教育部及全國各縣市跟進，別再吃老師豆腐。

學校常會在假日期間舉行親子教育活動，如家長會、親子講座，或是各類教育競賽，如科展、音樂舞蹈競賽，甚至是賽前集訓，抑或是地方特色活動，如划龍舟、燈節等，常會需要學校教師在例假日出勤加班支援。

侯俊良指出，長期以來學校對於教師例假日奉派出勤的補償機制為「可自執勤務當日起一年內，依教師需求以小時為單位，自行選擇補休，課務由教師自理」，表面上有補償，事實上若補修當日有課務在身，教師還必須先把課務調開，或是另覓代理人員，勞務並未被解除。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，前年接獲會員投訴，認為這項制度不合理，事後向中市府要求提出教師加班紀錄，沒想到「答案竟然是零！」，教育局根本沒在控管人事成本。

洪維彬說，即便一般受雇勞工假日出勤都還有加班費，雇主也不能用「沒錢」理由來搪塞，事後經由勞工局雙邊調解，費時一年爭取，最後中市府拍板，教育局也在9月23日發函各級學校，增加「領取加班費」的選項，恢復教師應有的勞動權益。

至於教師加班費怎計算？洪維彬說明，根據中市府規定，會將教師全薪先除以30天，再除以8小時後變成時薪，也就是1比1，換算下來也比鐘點費高一點，第一線教師都給予高度肯定。

不過，也有教師憂心，若學校預算不足，加班費恐怕是「看得到，吃不到」。侯俊良則表示，根據中市府公文，若學校加班費預算不足，可向教育局申請；洪維彬也指出，這也提醒學校在辦活動的同時，思考人事成本，以及活動必要性，將有助於行政減量。

針對教師加班勞權議題，侯俊良表示，不排除會再做全國性調查。他說，家長也不會希望我們的教育成果，是建築在違反老師勞動權益之上。台北市產業總工會總幹事陳淑綸也呼籲教育部應通令各縣市學校立即改正、通盤檢查。

面對不合理的教師例假日出勤補償機制，全國教師工會總聯合會呼籲各縣市正式教師勞權。記者趙宥寧／攝影
面對不合理的教師例假日出勤補償機制，全國教師工會總聯合會呼籲各縣市正式教師勞權。記者趙宥寧／攝影

加班費 教育局 補休

延伸閱讀

工作重長期加班公司不給加班費 法院判補給28萬

南市教師會公開觀議課 學生要學習老師更需要學習

公務員試辦加班時數算到分鐘 教師也想比照

台南教育產業迎接10周年 SUPER教師傳達感動經驗

相關新聞

出席雙語國家會議 總統：我學英文也很慘

蔡英文總統昨偕同副總統賴清德出席「二○三○雙語國家政策第一次諮詢會議」，蔡總統指出，英語能力是台灣走向世界的必要能力，期...

這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

多所大學搶設醫學系，今年有清華大學、中興大學、中山大學、元智大學申請設醫學系，各校申請案要經醫學院評鑑委員會（TMAC）...

教師例假出勤補休竟要自費代課 教團籲「別再吃豆腐」

學校假日舉辦親職活動要教師支援，竟都是老師在「做功德」？全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，各校教師若在例假日出勤，雖...

教育部設10間區域中心 結合45校推動新興科技

108課綱新增科技領域課程，教育部表示，為促各校新興科技教學專業，國教署在北中南東區共設10所區域推廣中心擔任「領頭羊」...

選高中或高職？大學生組「移動的職探中心」助探索

國內選讀一般高中和技術型高中的國三生各占一半，由台北大學和台灣大學兩校學生組成的新創團隊「直覺ｘ職掘」打造「移動的職業探...

新北以外每縣市至多3間職探中心 偏校生難進用

立法院2014年三讀通過的「技術及職業教育法」規定國中、小學生要接受職業探索教育，教育部國教署為此補助各縣市成立職業試探...

準教師實習給津貼 5千人附議

通過教師資格檢定的「準教師」，還需再經過半年實習，才能正式取得教師資格，如今有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，認為教...

桃園市推廣韻律體操有成 全國賽獲33金12銀11銅佳績

桃園市韻律體操發展協會上周在全國錦標比賽獲得33金12銀11銅好成績，選手們努力有了成果，高興之餘，仍然繼續辛苦的為更好...

腳開門、伸縮口罩、防疫販賣機 學童創意發明助防疫！

高雄市教育局昨天舉辦2020Maker創意發明競賽，有454件發明作品參賽，有不少是防疫作品，如「伸縮口罩」、「防疫販賣...

保障學術研究費 私校師籲修法

部分私校面臨少子化，以健全財務等理由，刪減教師學術研究費，有私校老師上公共政策網路參與平台提案，請求修法，讓私校教師本俸...

去年殺到1折 長榮中學研究費下月協商

台南市部分私立高中職的教師學術研究費都有打折，去年鬧得最凶的是長榮中學，將研究費殺到1折，且新學年度起還沒達成共識。人事...

鶯歌藝術季到 鶯歌陶博館盛大舉辦系列活動

新北市立鶯歌陶瓷博館主辦的鶯歌藝術季系列活動「好手藝市集」、「茶．咖啡—跨域品嚐派對」、「咖啡與器：咖啡生活美學講座」，...

熱門新聞

這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

陽明學生校外墜樓 校方：學生靜養中盼外界勿擾

僅4.5萬人報考再探低 110年第二次高中英聽下月登場

學期減2周陽明醫科課沒變少 周考70頁學生喊壓力大

單親生被師逼吃嘔吐物 向黃偉哲控訴惡行求處理

高中多元選修看手氣？數學進階研究變成焊接課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。