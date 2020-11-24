康橋學子街頭勸募，集眾人之愛守護兒少教育夢
教育可以改變孩子的未來，不因貧窮而被侷限。康橋國際學校學生21、22日連續兩日走上街頭，由新店秀岡、青山、林口及新竹4個校區近4千名小三到高三的學生跨出舒適圈，以「灌溉教育夢想，『慈』『扶』童年綻放」為主軸關懷弱勢兒少，在雙北、桃園、新竹等地區街頭進行公益募款，將募集的款項捐助「中華民國兒童慈善協會」與「家扶基金會」。
近一年來，臺灣許多公益團體在新冠疫情的影響下，捐款皆出現減少甚至短缺的情況，經營十分不易。而康橋國際學校自2011年起，每年皆由學生會發起與不同公益團體合作進行行動勸募活動，今年則與「中華民國兒童慈善協會」、「家扶基金會」合作，將所募得的款項灌溉貧窮、單親或是弱勢家庭孩子的教育夢想，並讓聽力受損的孩童感覺聲音，從學習音樂中治療聽力障礙。
康橋表示，學校重視的不只是課業上的學習，更希望透過各式活動，培養孩子勇於挑戰與獨立行動的多元能力，讓學習更多樣化。行動勸募有別於其他學校的募款方式，能讓學生轉被動為主動，孩子需深刻了解受助者的困難與需求，才能清楚表達助人心意，說服被勸募者。
每每進行行動勸募之前，每位學生都必須於事前做好準備，不論是時間、地點的安排，還是勸募的方式與內容都一再確認、演練。而要在大街上跟陌生人勸募，不僅需要開口的勇氣，同時也要承受被拒絕後的失落感，這都是自身經歷過，才會有最深刻的學習。
康橋的家長更分享，感謝學校辦理這個活動，看到孩子勇敢地開口，知道如何表達，更學習到如何面對拒絕，這真的是在課堂裡所學不到的，也是非常有意義的一次體驗學習，而家長看見孩子的成長也深獲感動。
康橋期許學生透過行動勸募的寶貴經驗和學習，未來繼續傳承助人精神，努力回饋社會所需，成為有能力更有愛心的人。
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