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清大等3校申設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

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這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
清華大學等四校申請設醫學系，三校初步獲准，正由醫學院評鑑委員會（TMAC）審理，預計最快今年11月底會有結果。圖／聯合報系資料照片、中興大學提供
清華大學等四校申請設醫學系，三校初步獲准，正由醫學院評鑑委員會（TMAC）審理，預計最快今年11月底會有結果。圖／聯合報系資料照片、中興大學提供

多所大學搶設醫學系，今年有清華大學、中興大學、中山大學、元智大學申請設醫學系，各校申請案要經醫學院評鑑委員會（TMAC）審理。教育部表示，初步同意清大、中興和中山三校籌辦「學士後醫學系」，但三校要依「醫學院評鑑委員會」初評專業意見，再提修正計畫書進行跨部會審查，預計今年11月公布確切名單。

教育部表示，醫事人力涉國人生命健康，須審慎並確保醫學教育品質，去年的教育部醫學教育會義和全國公私立醫學校院院長會議決議，110學年起調整增設案審查程序，各校若規畫申請增設醫學系、學士後醫學系，要先參照醫學院評鑑委員會（TMAC）訂定的「申設醫學系及學士後醫學系之評估準則」，提交自我評估報告到教育部，由教育部送請TMAC評估。

教育部 醫學院 中山大學

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