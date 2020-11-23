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這3校申請設醫學系初步獲准 結果11月底出爐
多所大學搶設醫學系，今年有清華大學、中興大學、中山大學、元智大學申請設醫學系，各校申請案要經醫學院評鑑委員會（TMAC）審理。教育部表示，初步同意清大、中興和中山三校籌辦「學士後醫學系」，但三校要依「醫學院評鑑委員會」初評專業意見，再提修正計畫書進行跨部會審查，預計今年11月公布確切名單。
教育部表示，醫事人力涉國人生命健康，須審慎並確保醫學教育品質，去年的教育部醫學教育會義和全國公私立醫學校院院長會議決議，110學年起調整增設案審查程序，各校若規畫申請增設醫學系、學士後醫學系，要先參照醫學院評鑑委員會（TMAC）訂定的「申設醫學系及學士後醫學系之評估準則」，提交自我評估報告到教育部，由教育部送請TMAC評估。
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