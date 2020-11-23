教育部設10間區域中心 結合45校推動新興科技

108課綱新增科技領域課程，教育部表示，為促各校新興科技教學專業，國教署在北中南東區共設10所區域推廣中心擔任「領頭羊」角色，加上45所促進學校，致力提供師生體驗新興科技的場域空間。各區域推廣中心有不同特色主題，比如永春高中設AI智慧無人商店，台中高工則主打智慧製造，打造了智慧機械實驗教室和虛擬實境體驗教室。

北部地區推廣中心設在永春高中等校，國教署表示，永春高中推廣中心主題特色是跨領域沉浸式體驗學習，設置創新科技體驗場域供師生體驗，包括AI智慧無人商店、3A電競未來教室、VR虛擬主播攝影棚、AIoT未來居家生活館、ADAS智慧車學習競賽場。

板橋高中主題特色為智慧家居、智慧城市農場，透過新農業科技結合家政科及食農教育，創造創新的智慧農場系統，並整合綠色能源進行友善環境的課程建立與推廣。

中部地區推廣中心設在台中高工等校，台中高工主題特色為智慧製造、虛擬實際教學，打造智慧機械實驗教室及虛擬實境體驗教室，推動相關課程與研習，並鏈結中部精密機械科技創新園區業界資源，讓產學相輔相成。

南部地區推廣中心設在台南高工等校，主題特色為綠能科技、綠建築，建置示範場域及三個實作教室，並透過開發課程，將綠能新興科技知識及技術紮根。

高雄女中主題特色為智慧健身、AI教與學，開發數位課程涵蓋以高中數學機率、統計為主的基礎課程及人工智慧相關先修課程，供學生線上自學及教師教學輔助，並設有智慧健身與膚質檢測兩大體驗場域，使學生逐步了解在AI影像辨識技術中，大數據分析與訓練所扮演的關鍵角色。

東部地區推廣中心設在國立台東專科學校，主題特色為新農業，導入新興科技技術，建置智能溫室、智能菇舍、智能雞舍等，讓學生進一步了解智能機械在農產業智能化管理中的角色，以利推廣大眾化的科普新知。